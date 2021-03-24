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    美亞裔老婦被攻擊後逐漸康復 捐贈醫藥費逾2600萬元

    孫子約翰上網募資祖母謝小珍醫藥費，4日內已獲超過92萬美金（新台幣約2623萬元），宣布將全額贈給予「亞裔美國人的社區組織」，打擊種族歧視問題。（圖擷取自「Gofundme」官網）

    孫子約翰上網募資祖母謝小珍醫藥費，4日內已獲超過92萬美金（新台幣約2623萬元），宣布將全額贈給予「亞裔美國人的社區組織」，打擊種族歧視問題。（圖擷取自「Gofundme」官網）

    2021/03/24 16:28

    〔即時新聞／綜合報導〕美國舊金山上週三（當地時間）一位76歲亞裔老婦謝小珍（Xiao Zhen Xie，音譯）過馬路時，忽然遭受男子傑金斯（Steven Jenkins）襲擊，謝小珍拿起旁邊的木板反抗，襲擊導致她的雙眼嚴重瘀青與流血，故孫子約翰（John Chen）上網募資祖母的醫藥費，4日內已獲超過92萬美金（新台幣約2623萬元），謝小珍與家人宣布將全額贈予「亞裔美國人的社區組織」，幫助打擊種族歧視問題。

    根據美國《NBC》報導，約翰於募資網站「Gofundme」 提到，昨天（當地時間）前往探訪謝小珍，發現她的身心健康狀況改善許多，眼睛已經可以睜開，開始變得樂觀，心情也變好了。

    報導指出，謝小珍強調，「我們絕不能向種族主義低頭，如有必要須奮力一搏」，謝小珍數次提及須將募款錢財捐贈，她認為「種族歧視遠超過自己」。

    約翰表示，「我們希望每個人都能理解我們的決定，感謝來自各方捐款」。謝小珍一家人共同討論後，決定將全數募款金額捐贈給予亞裔美國人的社區組織（ Asian American community），協助打擊美國種族歧視議題。

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