美華裔老婦路上被打勇猛反抗 民眾幫籌醫藥費達2200萬

〔即時新聞/綜合報導〕美國近日頻傳亞裔族群受攻擊事件,加州舊金山17日一名男子傑金斯(Steven Jenkins)先後襲擊2名亞裔老人,反被一名75歲老婦謝小珍(Xiao Zhen Xie,音譯)打成重傷送醫。謝小珍則眼睛瘀傷,還身心受創,她的孫子在網路上為她的醫藥費募款,不到3天募款金額已達約79萬美金(約2200萬新台幣)。

綜合外媒報導,謝小珍的孫子約翰(John Chen)在募款網站寫道,祖母鼓起勇氣反抗,他對此感到驕傲,但襲擊後她雙眼嚴重瘀青、其中一眼不斷流血,雙腕還腫起,事發後她還出現「創傷後壓力症候群」(PTSD),不敢走出家門。

約翰說,祖母是數十年糖尿病患,雖有基本的保險,仍無法負擔所有醫療費用,便在募款網站發起募款籌醫療費,獲得熱烈響應,已籌到至少79萬美金。

對各界善款,謝小珍的家人已拍影片表達感謝,他們並說亞裔社區需要幫助,自己會再找方法回饋社會。

39歲的傑金斯17日在舊金山共襲擊2名老人,除謝小珍外,還有1名83歲越南裔范姓男子(Ngoc Pham)遇襲。據報導,他在逛市場時被傑金斯攻擊,造成鼻子骨折、頸部受傷,仍在醫院治療。民眾同樣為他捐款,金額也達到約21萬美金(約600萬新台幣)。

GRANDMA'S FAMILY REACTS TO GOFUNDME REACHING $750,000+

Xiao Zhen Xie's family said they are overwhelmed and extremely grateful for the support. Her daughter said her mother is not one to take handouts and worked hard her whole life. The family plans to find ways to give back. pic.twitter.com/qcKk71B1NY