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    美華裔老婦路上被打勇猛反抗 民眾幫籌醫藥費達2200萬

    美國加州男子傑金斯17日襲擊亞裔長者，1名75歲婦人謝小珍持木棍反擊，但自己也受傷。（圖擷取自gofundme）

    美國加州男子傑金斯17日襲擊亞裔長者，1名75歲婦人謝小珍持木棍反擊，但自己也受傷。（圖擷取自gofundme）

    2021/03/20 19:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國近日頻傳亞裔族群受攻擊事件，加州舊金山17日一名男子傑金斯（Steven Jenkins）先後襲擊2名亞裔老人，反被一名75歲老婦謝小珍（Xiao Zhen Xie，音譯）打成重傷送醫。謝小珍則眼睛瘀傷，還身心受創，她的孫子在網路上為她的醫藥費募款，不到3天募款金額已達約79萬美金（約2200萬新台幣）。

    綜合外媒報導，謝小珍的孫子約翰（John Chen）在募款網站寫道，祖母鼓起勇氣反抗，他對此感到驕傲，但襲擊後她雙眼嚴重瘀青、其中一眼不斷流血，雙腕還腫起，事發後她還出現「創傷後壓力症候群」（PTSD），不敢走出家門。

    約翰說，祖母是數十年糖尿病患，雖有基本的保險，仍無法負擔所有醫療費用，便在募款網站發起募款籌醫療費，獲得熱烈響應，已籌到至少79萬美金。

    對各界善款，謝小珍的家人已拍影片表達感謝，他們並說亞裔社區需要幫助，自己會再找方法回饋社會。

    39歲的傑金斯17日在舊金山共襲擊2名老人，除謝小珍外，還有1名83歲越南裔范姓男子（Ngoc Pham）遇襲。據報導，他在逛市場時被傑金斯攻擊，造成鼻子骨折、頸部受傷，仍在醫院治療。民眾同樣為他捐款，金額也達到約21萬美金（約600萬新台幣）。

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