《我兒子杭特》電影募資中！製片人：要拍拜登家族醜聞

〔即時新聞/綜合報導〕愛爾蘭電影製片夫婦麥卡愛西尼(Ann McElhinney)和麥卡阿立爾(Phelim McAleer)近日宣布為拍攝電影《我兒子杭特》(My Son Hunter),將籌措250萬美元資金,講述美國總統喬.拜登(Joe Biden)與兒子杭特(Hunter Biden)的醜聞。

根據《華盛頓時報》(The Washington Times)報導,麥卡阿立爾指出,這部非好萊塢電影講述的是杭特和中國、俄羅斯、烏克蘭腐敗的業務往來,媒體和大型科技公司聯手掩蓋了《紐約郵報》對拜登家族的腐敗報導,「真相應該且需要盡可能地廣為人知,寓教於樂的電影是確保這件事的最好辦法。」

麥卡愛西尼說,這部電影的故事非常令人著迷,他形容如同《王牌大賤諜》(Austin Powers)遇上《李爾王》(King Lear)再加上《紙牌屋》(House of Cards)的感覺,會讓觀眾察覺它難以言喻的娛樂性質;目前電影海報已經公布在推特募款帳號上,截至17日,只差8700美元就達到250萬美元的募資目標。

據了解,英國演員福斯(Laurence Fox)正在考慮飾演杭特(Hunter Biden)的角色,他表示自己已經收到邀約,不過他目前正因競選倫敦市長而行程緊湊,恐怕沒辦法抽出時間拍戲,福斯去年創立「收復黨」(Reclaim Party),以對抗左派政治立場。

