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    《我兒子杭特》電影募資中！製片人：要拍拜登家族醜聞

    愛爾蘭電影製片夫婦正在募資，要拍攝《我兒子杭特》，講述美國總統喬．拜登兒子杭特的醜聞。（圖取自My Son Hunter官方推特）

    愛爾蘭電影製片夫婦正在募資，要拍攝《我兒子杭特》，講述美國總統喬．拜登兒子杭特的醜聞。（圖取自My Son Hunter官方推特）

    2021/03/18 00:46

    〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭電影製片夫婦麥卡愛西尼（Ann McElhinney）和麥卡阿立爾（Phelim McAleer）近日宣布為拍攝電影《我兒子杭特》（My Son Hunter），將籌措250萬美元資金，講述美國總統喬．拜登（Joe Biden）與兒子杭特（Hunter Biden）的醜聞。

    根據《華盛頓時報》（The Washington Times）報導，麥卡阿立爾指出，這部非好萊塢電影講述的是杭特和中國、俄羅斯、烏克蘭腐敗的業務往來，媒體和大型科技公司聯手掩蓋了《紐約郵報》對拜登家族的腐敗報導，「真相應該且需要盡可能地廣為人知，寓教於樂的電影是確保這件事的最好辦法。」

    麥卡愛西尼說，這部電影的故事非常令人著迷，他形容如同《王牌大賤諜》（Austin Powers）遇上《李爾王》（King Lear）再加上《紙牌屋》（House of Cards）的感覺，會讓觀眾察覺它難以言喻的娛樂性質；目前電影海報已經公布在推特募款帳號上，截至17日，只差8700美元就達到250萬美元的募資目標。

    據了解，英國演員福斯（Laurence Fox）正在考慮飾演杭特（Hunter Biden）的角色，他表示自己已經收到邀約，不過他目前正因競選倫敦市長而行程緊湊，恐怕沒辦法抽出時間拍戲，福斯去年創立「收復黨」（Reclaim Party），以對抗左派政治立場。

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