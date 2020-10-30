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    離奇？福斯主播驚爆：拜登家族大量證據神秘消失

    《福斯新聞》節目主持人卡森（Tucker Carlson）爆料，稱有一批關於拜登家族的機密文件，在寄送給他的過程中神祕消失了。（美聯社資料照）

    《福斯新聞》節目主持人卡森（Tucker Carlson）爆料，稱有一批關於拜登家族的機密文件，在寄送給他的過程中神祕消失了。（美聯社資料照）

    2020/10/30 10:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選進入最後倒數階段，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）次子杭特（Hunter Biden）的「電郵門」成為關注焦點。《福斯新聞》節目主持人卡森（Tucker Carlson）爆料，稱有一批關於拜登家族的機密文件，在寄送給他的過程中神祕消失了。

    卡森28日在節目中表示，他的團隊26日從消息人士收到有關拜登家族的機密文件，但當時他正在洛杉磯採訪杭特的前生意合夥人鮑布林斯基（Tony Bobulinski），所以他要求在紐約的製作人將這些文件轉寄到洛杉磯。

    卡森指出，製作人透過一間知名的快遞公司將文件連夜送往加州，但是他們團隊27日收到快遞公司的訊息，指包裹已經被打開，裡面沒有任何東西，「這些文件消失了」。他補充說，快遞公司對此事非常重視，立即對此事件展開調查，從包裹在曼發頓投遞，在被快遞公司員工分揀時，就發現包裹已經被打開，裡面是空的。

    卡森說，快遞公司的安全團隊面談了所有接觸過信封的員工，搜索所有運送過這份包裹的飛機和貨車，仔細檢查他們製作人發出包裹的那個紐約辦公室，甚至徹底搜查分揀設施，但什麼都沒有發現。

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