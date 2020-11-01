杭特筆電密碼太簡單！硬碟內容全曝光 專家：簡直國安惡夢

杭特（見圖）「電郵門」風波未平。（路透檔案照）

2020/11/02 01:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國2020年總統大選投票日在即，民主黨候選人喬．拜登（Joe Biden）與次子杭特（Hunter Biden）「電郵門」風暴仍未止息；英國媒體爆料，杭特的筆記型電腦成為美國國安惡夢，超簡單的密碼讓外人輕易破解。

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，杭特2019年4月將自己的Macbook Pro筆電在德拉威爾州送修後就沒有來取，導致「電郵門」事件爆發，而筆電內的資料完全沒有經過特殊加密，內部裝載的資料包括：

1、喬．拜登的個人手機號碼和3個私人電子郵件地址，及特勤人員姓名。

2、前總統柯林頓及妻子希拉蕊和前總統歐巴馬內閣的幾乎所有成員的手機號碼。

3、1500人的聯繫資料庫，包括女演員葛妮絲．派特洛（Gwyneth Paltrow）、酷玩樂隊歌手克里斯．馬汀（Chris Martin）、前總統候選人約翰．柯瑞（John Kerry）、和前聯邦調查局長路易斯·弗里斯（Louis Freeh）。

4、個人文件，包括杭特的護照、駕照、社會保險卡、信用卡和銀行帳單。

5、杭特的私人資料，與毒品、性愛有關的照片，以及他在某色情網站消費2.1萬美元等紀錄。

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電腦專家克里斯．格雷尼（Chris Greany）表示，筆電的內部資料沒經過加密「令人震驚」，且杭特的Macbook Pro的密碼竟然是「Hunter02」，簡直是「國安惡夢」；1名與美國執法機構合作過的專家對電腦資料進行驗證，證實所有的資料都是真的，沒有跡象顯示筆電內容受到任何形式的更改。

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