禽流感蛋售出7125台斤！流入3縣市曝光、台中7餐飲業也「中蛋」

台中市今公布禽流感雞場蛋品流向。（記者蘇孟娟攝）

台中市豐康牧場爆禽流感，台中市府今公布蛋品流向，該場1月至27日被管制採樣期間，共售出7125台斤雞蛋，其中流入兩外縣市，包括台北市660台斤、苗栗縣4640台斤，其餘流入台中市包括7餐飲業及散戶，均已通知業者下架回收，台中市衛生局指出，市售端已無問題蛋品流通。

豐康牧場爆禽流感後，業者未通報更自行處理1773隻病死雞，包括載往苗栗掩埋，今被台中市府重罰115萬，因是蛋雞場，民眾關切相關蛋品流向，台中市府下午公布蛋品流向資訊。

衛生局長曾梓展指出，經查自今年1月1日至27日，案場豐康畜牧場蛋品共流出7125台斤，農業局已於現場當場查封236台斤；已流出市面的7125台斤蛋品中，有660台斤販售至台北市農匠市集股份有限公司，另有4640台斤販售至苗栗縣上圓商行，已通報台北市政府及苗栗縣政府衛生局。

至於流至台中地區的蛋品也已掌握去向，曾梓展指出，包括160台斤提供農會供銷部販售給散客、320台斤提供「有雞樂園」販售給散客，240台斤分別販售給「九號碼頭福科店」、「老喬冰菓室」、豐原區的「葉家刈包」、「植暇室餐廳」、位於潭子區及大里區的雞蛋糕及中區「橫綱燒肉店」等7家餐飲業者；另有1105台斤販售給85名個人買家。

市府已實地稽查台中地區農會供銷部並現場下架12台斤，此外也實地稽查「有雞樂園」及7家餐飲業者，落實下架回收，目前市售端已無問題蛋品流通。

台中市今公布禽流感雞場蛋品流向。（圖：市府提供）

