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    首頁 > 政治

    雲林政壇震撼彈！ 3連霸議員蘇俊豪宣布不選了

    2026/04/20 12:07 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣議員蘇俊豪在臉書PO文宣布不參選年底九合一選舉。（圖擷取自蘇俊豪臉書）

    雲林縣議員蘇俊豪在臉書PO文宣布不參選年底九合一選舉。（圖擷取自蘇俊豪臉書）

    雲林縣3連霸議員、前副議長蘇俊豪昨（19）日深夜在個人臉書PO文，宣布因個人生涯規劃與家庭因素，決定年底九合一選舉不參選連任。蘇俊豪受訪說，考量太太身體不好要更多時間陪家人，無法全心服務選民，決定不參選。他的父親、前議長蘇金煌受訪指出，尊重孩子決定，至於家族未來政治延續，蘇金煌笑說，再思考、看時機。

    蘇俊豪現年51歲，2014年接棒父親蘇金煌首次投入雲林第5選區議員選戰，即高票當選，並當選副議長，2018年、2022年連任。父親蘇金煌當過4屆雲林縣議員，其中一屆副議長、兩屆議長；胞弟蘇澤峰為本屆嘉義市現任議員、上一屆副議長。

    蘇俊豪在臉書PO文，指「因為生涯規劃與家庭因素，決定年底議員不參選連任，感謝大家十多年來支持與幫忙。俊豪感恩所有生命中相遇的人，支持過我，請託過我、幫助過我…生命因為有您們而精彩，感恩！」

    蘇俊豪透過電話訪問指出，他不是典型的政治人物，已當過3屆議員，他覺得可以走不一樣的路，春節前有跟父親提到不參選連任，父親要他多考慮幾個月，4月初告知確定不選了，家族中還有堂弟要參選，家族中不一定要2個人選，至於外界推測他是不是要選下屆立委，他強調，目前沒有規劃。

    蘇金煌受訪表示，蘇俊豪曾向他提到因為沒辦法更上一層樓，有點無力，年底不想參選連任，聽到後要他再思考，既然選擇在臉書PO文，應該是慎重思考後決定，尊重孩子。

    蘇俊豪回鄉曾擔任雲林物流中心公司總經理，2014年接棒父親，原為國民黨但以無黨籍參選，2015年加入民進黨，2018年雲林縣議長選舉時跑票，被民進黨縣黨部處以停權半年處分，2019年宣布退出民進黨，本屆2022年以無黨籍參選。

    蘇俊豪與父親前議長蘇金煌。（圖擷取自蘇俊豪臉書）

    蘇俊豪與父親前議長蘇金煌。（圖擷取自蘇俊豪臉書）

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