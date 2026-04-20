李貞秀注意了！ 王金平模式難複製 回顧「這2人」假處分遭駁回

中配李貞秀。（資料照）

民眾黨中配「立委」李貞秀遭開除黨籍、喪失立委資格後，已依循前立法院長王金平模式聲請假處分，企圖保住立委一職。翻閱過去台灣政壇類似案例，從國民黨王金平、時代力量高潞·以用到民進黨的邱彰，不同政黨、不同案件性質，同為不分區立委的他們在遭黨內開除後，向法院聲請假處分，結果卻大不相同。

回顧2013年9月「馬王政爭」，時任總統馬英九對時任立法院長王金平發動政治鬥爭，當時身兼國民黨主席的馬英九召開記者會指控王金平對檢察體系司法關說，黨中央隨即撤銷王金平黨籍，王則提起確認黨籍存在之訴，並聲請假處分。台北地方法院認為雙方確實存在法律爭議，且若不即時處置恐造成難以回復的損害，因此裁准假處分，讓王在訴訟確定前得以繼續行使黨員權利，並暫時保住立委與院長資格。

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最終法院一、二審都認定，國民黨撤銷王金平的黨籍不合法，至2015年馬英九卸任黨主席，改由時任國民黨主席朱立倫擔任，朱宣布不再委任律師承受王案訴訟，並強調「王金平院長確認為本黨同志並無疑義」，馬王政爭落幕。

不過，並非遭到開除黨籍的不分區立委皆能順利複製「王金平模式」。2019年時代力量立委高潞·以用因旗下辦公室主任遭控違反利益迴避相關規定，以協會向經濟部申請400萬元補助，遭時力中央紀律委員會裁定開除。

事發後，高潞分別為向黨中央提出救濟程序，以及向法院聲請暫時狀態假處分及確認黨員資格存在之訴，盼能確保不分區立委資格；但時力仲裁委員會決議維持除名決議，台北地院也駁回高潞請求。

法院認為，高潞仍具有黨員資格，因此提告確認資格存在之訴因無確認利益，已遭判決駁回，且高潞也未提出其他證據釋明她與時力間尚存其他有爭執之法律關係，故定暫時狀態假處分原因，於法不合。

此外，邱彰2002年2月擔任民進黨不分區立委，卻因在立法院正、副院長選舉時，拒絕依民進黨團指示亮票，於同年4月遭民進黨中評會決議開除黨籍，喪失不分區立委資格。邱彰當時受訪時透露，她當年被開除黨籍、喪失立委資格後，立即向台北地院聲請假處分，但三天就被駁回了，裁定理由是法院不干預政治，開除黨籍是政黨內部事務。她未提抗告。

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