蔣萬安不認同沈伯洋AI市政資料庫 周軒揭自相矛盾「市長高度不見了」

台北市長蔣萬安19日出席台北市115年度樂儀旗舞觀摩表演及授旗活動並接受媒體訪問。（資料照）

針對可能參選台北市長的民進黨籍立委沈伯洋正建立「市政資料庫」一事，市長蔣萬安19日回應，城市願景的規劃不只是看數據，是長期對城市及土地的關懷及實踐。對此政治工作者周軒表示，AI能幫助施政更貼近人民、促使實踐過程更有效率，「我說萬安真的不知道自己在說什麼。」

周軒19日在臉書發布貼文指出，民進黨台北市議會黨團總召王閔生提到，沈伯洋準備充足，正利用AI整理議員質詢市政議題，建立「市政資料庫」。蔣萬安19日接受聯訪時對此表示：「對於城市願景藍圖規劃，不只是靠數據，是長期在這片土地的關懷與實踐。」

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周軒強調，2025年12月接受聯合報專訪時，蔣萬安大談「輝達確定落腳北士科，未來首都AI發展」，當時曾發下豪語，目標讓台北在2035成為全球AI前十大城市；更期待下一個「Open AI」等級的變革就始於台北。

周軒質疑，「我就問沒有『數據』，沒有『資料庫』，AI是要怎麼在台北落地應用，台北市要怎麼成為『全球AI十大都市』？」

周軒並表示，有了數據加上資料庫，加上AI，就是為了施政能更貼近人民，政策能進一步做到關懷市民，且讓實踐過程更有效率。他說，「萬安為嘴而嘴，市長的高度都不見了。」

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