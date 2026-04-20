豬隊友？ 南韓曝光北韓核設施機密 美國氣炸將限制情報分享

南韓高級官員曝光北韓核設施機密，引發美國不滿決定限制情報分享。圖為北韓試射飛彈新聞畫面。（法新社）

南韓韓國統一部長鄭東泳日前透露，北韓在平安北道龜城設置核設施，是首次有南韓政府高級官員公開北韓龜城有核設施消息；引舉引發美國強烈不滿，認為洩露情報機密，決定限制北韓情報分享。

據《韓聯社》報導，南韓韓國統一部長鄭東泳上月6日出席國會外交統一委員會全體會議時透露，根據國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）報告，除寧邊和龜城外，北韓還在平壤附近的降仙設有核設施。不過，葛羅西的報告中只提及寧邊和降仙，這是南韓政府高官首次在公開場合提及龜城設有濃縮鈾設施，引發外界關注。

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據傳鄭東泳發表上述言論後，令美國強烈不滿，向南韓多個外交、安全及情報相關部門和機構表達了抗議。

報導指出，美國一直透過衛星、監聽、偵查等多種手段取得北韓相關情報，並與南韓共享部分情報，現美國似已決定限制共享部分涉及北韓的衛星情報。

對此，統一部表示，已向美方解釋了鄭東泳言論的背景，稱是依據國際研究機構的報告等已公開的資訊提及龜城。

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