為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    豬隊友？ 南韓曝光北韓核設施機密 美國氣炸將限制情報分享

    2026/04/20 10:52 即時新聞／綜合報導
    南韓高級官員曝光北韓核設施機密，引發美國不滿決定限制情報分享。圖為北韓試射飛彈新聞畫面。（法新社）

    南韓高級官員曝光北韓核設施機密，引發美國不滿決定限制情報分享。圖為北韓試射飛彈新聞畫面。（法新社）

    南韓韓國統一部長鄭東泳日前透露，北韓在平安北道龜城設置核設施，是首次有南韓政府高級官員公開北韓龜城有核設施消息；引舉引發美國強烈不滿，認為洩露情報機密，決定限制北韓情報分享。

    《韓聯社》報導，南韓韓國統一部長鄭東泳上月6日出席國會外交統一委員會全體會議時透露，根據國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）報告，除寧邊和龜城外，北韓還在平壤附近的降仙設有核設施。不過，葛羅西的報告中只提及寧邊和降仙，這是南韓政府高官首次在公開場合提及龜城設有濃縮鈾設施，引發外界關注。

    據傳鄭東泳發表上述言論後，令美國強烈不滿，向南韓多個外交、安全及情報相關部門和機構表達了抗議。

    報導指出，美國一直透過衛星、監聽、偵查等多種手段取得北韓相關情報，並與南韓共享部分情報，現美國似已決定限制共享部分涉及北韓的衛星情報。

    對此，統一部表示，已向美方解釋了鄭東泳言論的背景，稱是依據國際研究機構的報告等已公開的資訊提及龜城。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播