網路造謠我駐史瓦帝尼大使涉貪 溯源發現異常：又跟中國有關！

南非媒體《Swaziland News》 造謠台灣駐史瓦帝尼大使梁洪昇貪汙，外交部隨即駁斥並揭露其為中國長期資助媒體。（記者陳昀翻攝）

賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼前夕，網路突然流傳我國駐史瓦帝尼大使涉嫌貪污的不實報導，據悉，除了外交部查出來源出自中國長期資助的南非媒體外，國安單位溯源也發現，在社群平台上轉發的「在地協力者」，網路活動軌跡與中國有高度關聯性，不僅是典型對台認知作戰，更直接戳破了「鄭習會」所營造和平、友善騙局。

據調查，台灣時間4月16日上午7點56分，南非媒體《Swaziland News》貼出一篇「新聞」，造謠台灣駐史瓦帝尼大使梁洪昇貪汙；這則假消息不到4小時內，立即被轉載至 Mobile01，1小時內再由問題帳號「jijijigigigi」於PTT八卦版發文擴散。對此，外交部旋即嚴正駁斥，並揭露這家「媒體」是位於南非，由中國資助、長期發表對台灣不利的錯假新聞的協力單位。

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追查發現，發文的IP（178.94.222.196）是立陶宛公司 Lumina Broadband UAB 透過香港代理基礎設施供應商 HostingInside（AS9678）在台灣HiNet節點架設的商業代理出口，雖偽裝成台灣本地IP，實際上是境外可租用的代理服務節點，常被用於偽造在地身分進行認知戰、詐騙或大規模自動化操作。

經安全單位循線比對發現，以「邱奇白」為名的臉書帳號涉及此案，該帳號平常即涉大量轉貼攻擊政府貼文，並與中國官方認知戰帳號互為好友，過去也曾轉發《政客爽》、《鬼針草聯隊》等大量攻擊政府粉專的貼文。帳號「邱奇白」今年1月16日建立臉書公開社團《靠北吧！魯蛇》，並擔任管理員，隨後1月18日於社團發表3篇「靠北軍警醫護人員」之文章後，即無任何貼文。

國安人士指出，PTT帳號「jijijigigigi」過去也發表大量與中國敘事角度相同的認知訊息貼文，諸如「共軍演習期間鼓吹北部居民逃難」、「打仗後備軍人只能當砲灰」、「放棄國籍人數暴增近3倍」，同時發現該帳號一度大量攻擊「柯文哲政治獻金案」，從行為模式觀察，明顯是藉由發起爭議話題，煽動台灣內部政治對立。

外交部呼籲，過去多年，每次只要有元首出訪，就會出現類似操作，請國人務必提高警覺，切勿輕信或轉傳此類攻擊國家外交關係、傷害第一線外交人員的錯假訊息。外交部也檢具相關假訊息跡證向檢警報案，全力捍衛外交部及第一線同仁清譽，更盼各界共同守護我國對外關係與國家利益。

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