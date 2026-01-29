為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    張又俠落馬後傳解放軍運行異常！爆各戰區基層不滿 抵制軍令

    2026/01/29 18:28 即時新聞／綜合報導
    中共中央軍事委員會第一副主席張又俠落馬。（法新社）

    中共中央軍事委員會第一副主席張又俠落馬。（法新社）

    中共中央軍委副主席張又俠遭立案調查，造成解放軍內部混亂。傳出基層各大戰區官兵對此強烈不滿，中共中央軍委向下達的多項指令在基層遭到抵制，導致軍令空轉。

    根據《大紀元》報導，消息人士透露，張劉（張又俠和聯合參謀部參謀長劉振立）二人遭立案審查後，各軍兵種反彈強烈，不少官兵私下不滿素有威望的老長官遭到關押審查。中共軍政系統知情人士阮先生爆料，本月24日，中央軍委辦公廳向各級部隊發送兩份文件，要求各單位配合表態，但在多區未獲回應，還有單位拒絕表態；次日，中央再度下發文件，嘗試壓制反彈聲浪，但仍遭消極處理。

    報導指出，多日以來，綜觀中共軍委以及各相關軍事網站，鮮見公開支持中共中央的表態，有知情人士透露，現在高層軍令傳播管道徹底癱瘓，無人響應。從指揮官到士兵，對軍委不滿的情緒正在蔓延。這名強烈要求匿名的人士更爆料，基層官兵中甚至有人直接以「包子」稱呼習近平，還引來同袍大笑；無獨有偶，東部戰區也出現軍人調侃習近平，從原本稱呼「老習」改為「包子」，代表習近平已經失去威信。

    畢業於軍事院校的胡先生引述軍內人士的警告稱，如果中共繼續推進對張劉二人的處理，不做調整，中央軍委將面臨對軍隊體系失去控制的風險，承擔的政治代價，恐遠高於抓走「幾個張又俠」。

