美媒質疑杭特醜聞案出處有問題 黎智英助理坦承參與閃電去職

美媒披露關於拜登（左）次子杭特（右）醜聞出處來源有問題。（路透）

2020/10/31 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國《NBC》昨日（30）刊登一篇新聞指稱關於美國總統候選人拜登兒子杭特醜聞，出處純屬虛構，並指《蘋果日報》也參與其中試圖影響選情，《蘋果日報》昨日發出聲明駁斥，並要求《NBC》更正，香港壹傳媒創辦人黎智英也透過推特表示，杭特醜聞報告問題與《蘋果》無關。不過昨日深夜，黎智英左右手西蒙（Mark Simon）驚傳辭職，並承認有支付1萬美元（約新台幣28萬元）託付學者調查杭特。

拜登（Joe Biden）的次子杭特（Hunter Biden）先前被《紐約郵報》爆料在中國經商，並流出1份64頁的文件。不過該份文件卻被《NBC》指出，情資出處和作者都有問題，純屬虛構，並稱調查報告是由一間查核機構「Typhoon Investigations」所寫，發表文件的其中1人為美國學者鮑丁（Christopher Balding），香港《蘋果日報》也涉入其中。

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對於《NBC》報導的指控，香港、台灣《蘋果日報》昨日也發表聲明反駁，強調從未委託任何人撰寫該份文件，也沒有參與報告的調查、製作，和這份報告沒有關係，並強調除了今年9月因報導需要，曾專訪過鮑丁之外，均未和他聯絡過，要求《NBC》立刻更正報導。

不過黎智英私人助手西蒙昨日深夜卻在個人推特上承認自己涉及此事，並因此致歉和辭職，西蒙也說，對這件事感到後悔，但重申自己已經有很多年不是《蘋果日報》發言人。

香港《蘋果日報》則引述西蒙說法，指出西蒙曾以私人身分委託鮑丁對報告中的相關人士進行調查，並在黎智英的私人公司提領1萬美元，經由他的私人公司支付給鮑丁，強調委託的目的只有調查，並沒有要發表。

黎智英也透過推特表示，西蒙利用他私人公司資金作有關研究，因只需1萬美元，所以不需要他的批准。《蘋果日報》也在昨日聲明表示，黎智英對西蒙和鮑丁進行的調查內容先前一無所知，直到昨日新聞報導才知情。

NBC稱杭特醜聞出處有問題。（圖擷自NBC）

NBC報導指《蘋果日報》也牽涉其中，壹傳媒創辦人黎智英（見圖）透過推特駁斥杭特醜問報告問題與《蘋果》無關。（歐新社）

黎智英助手西蒙昨日在推特承認他有私下找過鮑丁進行研究，並用私人公司名義給他1萬美元。（圖擷自推特）

黎智英在推特承認西蒙有使用那1萬美元。（圖擷自推特）

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