川普猛打拜登兒「腐敗醜聞」 俄國總統普廷說話了

俄羅斯總統普廷（左）表示，他沒發現杭特過去與烏克蘭或俄羅斯的商業往來有任何犯罪行為。圖為川普（圖右）於2017年7月7日在G20峰會與普廷握手（圖左）。（美聯社資料照）

2020/10/26 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在第二場電視辯論會上猛批對手拜登（Joe Biden）及其次子杭特（Hunter Biden）在俄羅斯、中國與烏克蘭撈錢，籲拜登應向選民說清楚。對此，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）25日表示，他沒發現杭特過去與烏克蘭或俄羅斯的商業往來有任何犯罪行為。

川普22日在辯論會上痛批杭特的「電郵門」醜聞，並控訴拜登父子在烏克蘭、俄羅斯與中國企業往來密切，「他是美國副總統（拜登），他兒子（杭特）、他弟弟與另一個弟弟都發大財，就像吸塵器一樣吸光錢」。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導，對此，普廷在當地時間25日透過俄羅斯國營電視台回應：「是的，他（杭特）在烏克蘭曾經，或可能現在也有事業，我不知道。我們不擔心，美國人和烏克蘭人才會擔心。」他也強調：「他（杭特）至少擁有一家公司，且是實際負責人，從各方面來看，他確實獲利不少，但我沒看見這存在任何犯罪行為，至少我們對此毫無所悉。」

普廷曾表示，願和任何美國領導人合作，曾盛讚川普有意與俄羅斯建立良好關係，也批評過拜登對於俄羅斯的言論「過於尖銳」，但如今這番發言，也被外界認為是在與民調落後的川普「畫清界線」。還有分析家認為，普廷此舉可能意在對拜登陣營釋出善意。

有趣的是，拜登接受《哥倫比亞廣播公司》新聞節目《60分鐘》專訪時被問到，對於美國而言誰是最大的威脅，拜登回應：「我認為美國目前面臨的最大威脅是俄羅斯，因為俄羅斯破壞了美國的安全和同盟關係。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法