冷氣團來襲北台濕冷 明起雨區擴大、雨勢再增強

氣象專家指出，明日至下週二降雨範圍將擴大至中部以北，且雨勢加大，在「大陸冷氣團」影響下，北台灣持續濕冷，預估要到清明連假天氣才會回穩，（資料照）

2025/03/29 08:37

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於大陸冷氣團南下，氣溫持續下降，今日桃園以北及宜蘭整天濕冷，南部地區則是仍有25至28度。氣象專家指出，明日至下週二降雨範圍將擴大至中部以北，且雨勢加大，在「大陸冷氣團」影響下，北台灣持續濕冷，預估要到清明連假天氣才會回穩，

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，昨日，北方冷空氣開始揮軍南下，台北站在上午就掉到17.2度，體感降溫相當有感原本前天中午高溫還高達33.4度，等於24小時的高、低溫度差達攝氏16.2度，彷彿從夏天直接又回到了冬天，氣溫驟降、梯度增大，提醒心血管疾病患者、氣喘患者、年長的長輩及肥胖等族群都要特別留意。

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「林老師氣象站」指出，評估這波冷空氣影響時間較長，至少還可以再維持個4至5天左右。最冷時段會落在今、明、後3天；尤其是3/30日，預估氣溫將會降至最低。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，受「大陸冷氣團」影響，今日北部及東半部有局部短暫雨，其他地區雲量略增；北台濕冷，其他地區氣溫稍降、早晚偏涼微冷。今晨新北市石門區出現10.7度低溫，台北測站則是降至13.7度，已符合定義中的「大陸冷氣團」。

吳德榮指出，明日至下週二華南雲系續東移，降雨範圍擴大至中部以北、雨勢加大，南部山區亦偶有降雨機率。下週三降雨範圍縮小，北部、東半部仍有局部短暫雨。明日仍受「大陸冷氣團」影響，北台灣濕冷；下週一至週三冷空氣略減弱，氣溫略回升，北台灣仍濕涼。

吳德榮表示，清明4天連假（下週四至下週日）天氣大致穩定，各地多雲時晴，白天氣溫明顯回升，僅東半部偶有局部短暫雨的機率。

「林老師氣象站」指出，昨日北方冷空氣開始揮軍南下，台北站在上午就掉到17.2度，體感降溫相當有感原本前天中午高溫還高達33.4度，等於24小時的高、低溫度差達攝氏16.2度，彷彿從夏天直接又回到了冬天。（圖擷自臉書）

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