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    天氣冷熱不定 台南山區芒果「空包彈」多、恐減產

    受到氣候因素的影響，台南山區芒果「空包彈」的比例偏高，恐造成減產。（記者吳俊鋒攝）

    受到氣候因素的影響，台南山區芒果「空包彈」的比例偏高，恐造成減產。（記者吳俊鋒攝）

    2025/03/29 08:47

    T〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南芒果遠近馳名，栽種面積國內居冠，目前進入開花期，因天氣冷熱不定，且日夜溫差大，影響授粉，「空包彈」比例偏高，衝擊收成率，農民憂心若災情持續，恐會嚴重減產。

    楠西、玉井與南化等是全市芒果前3大產地，栽種面積合計超過4800公頃，在國內的收成，舉足輕重，質、量均優，目前進入第二、三期花，看似開得茂盛，卻已浮現減產危機。

    去年颱風、今年寒害，加上春節後，冷熱不定，晝夜溫差大，開花時又遇下雨，怪異的氣候，影響了芒果的生長，屏東已確定受災，對於收成，台南山區農民也相當憂心。

    南化區農會總幹事溫進添表示，氣候因素影響著果率，已經長出來的，也有可能是授粉不完整的空包彈，根本無法收成，到田間勘查後，發現情況嚴重，今年勢必減產。

    溫進添估計，早花的芒果採收應該僅剩2、3成，至於第二、三期，他也認為「不樂觀」，會協助農民提報災害，希望政府能儘速因應。

    受到氣候因素的影響，台南山區芒果「空包彈」的比例偏高，恐造成減產。（記者吳俊鋒攝）

    受到氣候因素的影響，台南山區芒果「空包彈」的比例偏高，恐造成減產。（記者吳俊鋒攝）

    受到氣候因素的影響，台南山區芒果「空包彈」的比例偏高，恐造成減產。（記者吳俊鋒攝）

    受到氣候因素的影響，台南山區芒果「空包彈」的比例偏高，恐造成減產。（記者吳俊鋒攝）

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