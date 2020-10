電郵再曝光！杭特拜登疑遭母親指控與「兒童們」不當性關係

2020/10/27 01:10

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統大選民主黨候選人喬.拜登(Joe Biden)與其次子杭特(Hunter Biden)的「電郵門」風波持續延燒,杭特被形容擁有一台「來自地獄的筆電」,美國媒體26日再爆出5封短信,杭特在信中自述被母親吉爾.拜登(Jill Biden)指控與特定「兒童們」(the children)有不當性關係。

美國保守派新聞網站《Gateway Pundit》報導,新聞記者安迪.梅哈爾西克(Andy Mehalshick)25日向喬.拜登提及「有關您兒子的杭特.拜登的疑問和爭議仍在繼續」。喬.拜登回答:「我兒子沒有爭議,那真是個謊言,那是個謊言,因為總統川普沒事可做.....這是典型的川普。」

請繼續往下閱讀...

Interviewer: "Questions and controversy continue today about Hunter Biden, your son-"



Biden: "There is no controversy about my son. That's a hell of a lie. That's a flat lie because the president has nothing to run on... it's classic Trump." pic.twitter.com/MQQGvddrHO