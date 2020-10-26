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    電郵再曝光！杭特拜登疑遭母親指控與「兒童們」不當性關係

    喬．拜登（前排中）家族「電郵門」風波，事件不斷延燒，次子杭特（後排左）與兄嫂賀莉（前排左2）、賀莉的女兒娜塔麗（前排身穿黑色橫條紋洋裝）及吉爾．拜登（前排右2）都身陷其中。圖為2015年時任副總統的喬．拜登與家族成員一起出席長子博．拜登喪禮。（美聯社檔案照）

    喬．拜登（前排中）家族「電郵門」風波，事件不斷延燒，次子杭特（後排左）與兄嫂賀莉（前排左2）、賀莉的女兒娜塔麗（前排身穿黑色橫條紋洋裝）及吉爾．拜登（前排右2）都身陷其中。圖為2015年時任副總統的喬．拜登與家族成員一起出席長子博．拜登喪禮。（美聯社檔案照）

    2020/10/27 01:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選民主黨候選人喬．拜登（Joe Biden）與其次子杭特（Hunter Biden）的「電郵門」風波持續延燒，杭特被形容擁有一台「來自地獄的筆電」，美國媒體26日再爆出5封短信，杭特在信中自述被母親吉爾．拜登（Jill Biden）指控與特定「兒童們」（the children）有不當性關係。

    美國保守派新聞網站《Gateway Pundit》報導，新聞記者安迪．梅哈爾西克（Andy Mehalshick）25日向喬．拜登提及「有關您兒子的杭特．拜登的疑問和爭議仍在繼續」。喬．拜登回答：「我兒子沒有爭議，那真是個謊言，那是個謊言，因為總統川普沒事可做.....這是典型的川普。」

    不過，《Gateway Pundit》稱獲得5封來自杭特筆電的訊息，第1封是杭特向某位家人表示，他被「某人」指控對「某人」的女兒發生「與性有關且不當（sexually inappropriate）」的關係；第2則訊息裡，杭特向某位家人訴苦，提及母親吉爾指控他與「特定兒童們」發生與「性有關且不當」的關係，且喬．拜登也知悉。

    第3則訊息是杭特拜登的叔叔，也就是喬．拜登的弟弟吉姆．拜登（Jim Biden）寄給杭特的，信中提及，吉姆與喬都對不當指控表示不滿，兩人也不相信，希望能與杭特有話直說；第4封訊息指出，杭特自稱，在父親不在場的情況下，他不被允許和某人見面；第5封訊息顯示，杭特向某人示愛，但此人的母親已經告訴喬．拜登，如果杭特想要見面，就會報警。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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