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    外媒再爆！杭特裸拍未成年 通中國間諜頭子郵件曝光

    2020/10/29 01:17
    美國總統大選倒數5天，民主黨候選人喬．拜登（左）與次子杭特（右）的「電郵門」風暴繼續延燒。（美聯社檔案照）

    美國總統大選倒數5天，民主黨候選人喬．拜登（左）與次子杭特（右）的「電郵門」風暴繼續延燒。（美聯社檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選倒數5天，民主黨候選人喬．拜登（Joe Biden）與次子杭特（Hunter）的「電郵門」風暴繼續延燒，美國媒體28日曝出杭特裸體與未成年人合影的照片，更公布杭特筆電中，與中國間諜頭子的聯繫郵件與金流帳戶資料。

    《國家脈動》總編輯拉希姆．卡山姆（Raheem Kassam）在推特公布杭特電郵內容，並痛斥該封郵件就是杭特與他口中「該死的中國間諜頭子」的通聯郵件，寄件人是杭特的叔叔，也就是喬．拜登的弟弟吉姆．拜登（Jim Biden），收件人除了杭特以外，還有董功文（音譯，Dong Kevin）以及嚴莫文（音譯，Mervyn Yan）。據美國參議院文件指出，董、嚴均為「華信能源」（CEFC）董事長葉簡明有關的聯繫人。

    《國家脈動》總編輯拉希姆．卡山姆公布杭特的電郵內容。（圖取自Raheem Kassam推特）

    《國家脈動》總編輯拉希姆．卡山姆公布杭特的電郵內容。（圖取自Raheem Kassam推特）

    郵件中提到的內容，是向杭特說明葉簡明的高級助理、前香港民政局長何志平的匯款方式，指名1家位於加州舊金山市的富國銀行，並在信中闡明了匯款帳號。該媒體此前報導，杭特說何志平是「該死的中國間諜頭子」，還提到葉簡明是自己的合夥人；外界認為，這段資訊打破「電郵門」是假的說法。

    此外，美國保守派新聞網站《Gateway Pundit》也在同天繼續公布杭特筆電內的不雅照片，該媒體近日踢爆杭特遭母親指控與特定「兒童們」（the children）有不當性關係，此次公布2張杭特與未成年人的合照，第1張照片可見杭特裸露身體，在他後方的床上有1名未成年人；第2張照片則是杭特與1名未成年人一起躺在床上。

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