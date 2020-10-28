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    杭特錄音檔曝光！ 美媒爆：承認與「中國間諜頭子」合作

    民主黨總統候選人拜登次子杭特（Hunter Biden）的錄音檔曝光，親口承認合作夥伴是「中國間諜頭子」。（本報合成）

    民主黨總統候選人拜登次子杭特（Hunter Biden）的錄音檔曝光，親口承認合作夥伴是「中國間諜頭子」。（本報合成）

    2020/10/28 07:58

    〔即時新聞／綜合報導〕民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）深陷次子杭特（Hunter Biden）的「電郵門」醜聞，美國媒體取得最新錄音顯示，杭特親口承認合作夥伴是「中國間諜頭子」，並打破先前拜登一直宣稱不了解杭特海外生意的說法。

    美國保守派媒體《國家脈動》（National Pulse） 報導，杭特在錄音中抱怨他的生意夥伴、中國企業「華信能源」（CEFC）董事長葉簡明失蹤，並將葉簡明的高級助理、前香港民政局長何志平稱為「中國間諜頭子」。

    杭特說：「 我父親剛打電話給我，告訴我《紐約時報》一直在找我，但我的老搭檔艾力克（Eric），這傢伙傷害我不淺，我都不知道他從什麼時候算計我的，艾力克一直在應付（紐約時報）的電話，因為我父親一直讓他們去找艾力克。還有另一個《紐約時報》的記者打電話給我，打聽我的代理人何志平的情況，那個該死的中國間諜頭子。」

    杭特接著說：「他和我的合夥人（葉簡明）創立了一間公司，我的合夥人（葉簡明）有3230億美元的身家，但是現在卻徹底消失了！這個世界上最有錢的人消失了！他是我的合作夥伴，從我上次在他的5800萬美元的公寓，見到他之後，他就消失了，他當時簽約了40億美元的交易，要建世界上最大的液化天然氣港口，然後我接到紐約南區聯邦地區法院的電話，是由檢察官親自打來的，告訴我最好的生意夥伴阿契爾（Devon Archer）在沒有告訴我的情況下，將我列為刑事案件的證人，而且我父親也沒有告訴我。」

    報導提到，這段錄音打破美國媒體的說法，即為杭特的「電郵門」是假的說法，以及在事關中國的刑事調查或商業交易中，並沒有牽涉到杭特或拜登。拜登此前聲稱，他對杭特的海外生意並不了解，且在22日的最終辯論強調沒有從中國賺錢。

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