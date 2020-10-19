有第2台筆電？ 拜登父子身陷「電郵門」 家族「國際貪腐計畫」延燒

美國民主黨總統候選人拜登（左）及其次子杭特（右）近日被爆出「電郵門」。（美聯社資料照）

2020/10/19 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選將於11月3日舉行，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子杭特拜登（Hunter Biden）身陷「電郵門」風波，1台屬於杭特的筆記型電腦硬碟內據稱含「毒品」、「未成年癖好」與「權勢交易」等電子郵件與影像證據；今天又有烏克蘭國會議員加碼爆料，聲稱還有「第2台筆電」，內有拜登家族「國際貪腐計畫」證據，且這「絕非最後一台」。

根據《每日野獸》（Daily beast）報導，烏克蘭議員德爾卡奇（Andrii Derkach）在臉書轉貼《紐約郵報》關於拜登父子「電郵門」的報導，提及他們涉及烏克蘭天然氣「Burisma」公司的貪腐事件，德爾卡奇在貼文中明確表示「還有第2台筆電」，該部筆電是屬於該天然氣企業創辦人茲洛切夫斯基（Mykola Zlochevsky）的2名職員。

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德爾卡奇說，目前烏克蘭執法部門已經掌握「第2台筆電」，使用筆電的職員現在是「刑事訴訟中的證人」，已經準備好針對拜登父子的「國際貪腐計劃」出庭作證。

德爾卡奇認識美國總統川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani），美方情報部門去年曾指出，德爾卡奇是俄國派來，努力在美國大選中傳播拜登父子海外貪腐，不過，朱利安尼認為「德爾卡奇成為俄羅斯間諜的機會不超過50%」，認為其言論有可信度。

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