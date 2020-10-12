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    又口誤？拜登：你嘗試自己的「乳房」但永遠都不夠

    拜登10日前往賓夕法尼亞州的水管工人培訓中心發表談話，稱「你正在嘗試自己的乳房，但是感覺永遠都不夠。」（美聯社）

    拜登10日前往賓夕法尼亞州的水管工人培訓中心發表談話，稱「你正在嘗試自己的乳房，但是感覺永遠都不夠。」（美聯社）

    2020/10/12 19:35

    〔即時新聞／綜合報導〕美國2020年總統大選民主黨候選人拜登（Joe Biden）10日前往賓夕法尼亞州拜票，在水管工人地方工會第27號培訓中心發表談話，卻語出驚人：「你正在『嘗試自己的乳房』（Trying Your Breast），但是感覺永遠都不夠。」疑似又口誤的影片被網友瘋傳。

    綜合媒體報導，拜登在演說中批評川普處理武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情有疏失，導致大量工作機會流失，自稱經濟政見將可創造1860萬個就業機會，比川普的多700萬個，他也承諾不會對年收入低於40萬美元的民眾提高稅負，若當選將廢除川普政府2017年的稅制改革法。

    拜登似乎是要拉近與農民、工人選民的距離，抨擊川普2016年開出的基礎設施計劃支票跳票，誓言在當選總統之後，會對勞工階級的生活作出改善。但影片中，拜登當時脫口說出：「我在全國各地都聽到了同樣的故事，你正在嘗試自己的乳房（Trying Your Breast），但是感覺永遠都不夠，你不是在尋求救濟，而是在尋找公平的機會。」

    這段影片被美國網友瘋傳，有人猜測，拜登當時想說的應該是「你正在努力做到最好（Trying Your best）」，卻把「Best」口誤說成了「乳房（Breast）」，不過，由於到目前為止拜登陣營都沒有修正發言內容，因此外界也只能猜，不少網友留言抨擊拜登「他講話的時候到底在想什麼？」、「怎麼老是講錯話？」

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