美記者自曝看過拜登兒硬碟 內含毒品、未成年及權勢交易

〔即時新聞/綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)及其次子杭特(Hunter Biden)近日被爆出「電郵門」,在和烏克蘭及中國的商業往來涉及貪腐行為,引起各方輿論譁然;對此,美國一位白宮特派記者里昂(Chanel Rion)指出,她看過杭特的硬碟,內含「毒品」、「未成年癖好」與「權勢交易」,痛批拜登家族要對許多罪行負責。

綜合媒體報導,紐約郵報(New York Post)14日加碼披露拜登與杭特所涉的「通烏門」,透過公布杭特的電子郵件內容,直指他曾幫烏克蘭能源公司高層牽線與時任副總統的父親拜登見面。

《紐郵》還公布2封與中國有關的電郵,一是一家國際管理顧問公司在2017年5月以副本發給杭特的信,說明杭特等人從某合作案中分得的報酬;同年7月的另一封則是杭特寫給據信是地產業財務長董功文的電子郵件,提及與中國華信能源董事長葉簡明簽顧問約三年,每年可拿超過1000萬美元顧問費,而葉簡明在當年5月與杭特在邁阿密會面後提出「更長遠與有利潤的安排」,即成立一家葉簡明與杭特持股各半的控股公司

《紐郵》的資料來源出於拜登家鄉德拉瓦州最大城市威明頓的一家電腦維修店老闆,他指出,杭特在2019年4月親自送修筆電,但之後沒付錢也沒未取走,他在好奇之下發現電腦內有許多資料,之後相繼通知國會議員、聯邦調查局(FBI),最後找上《紐約郵報》。據報導,筆電硬碟的內容還有杭特吸毒、與女性發生性行為的影片,以及多張不雅照。

針對《紐郵》披露杭特的電子郵件,《一個美國新聞網》(OANN)首席白宮記者里昂15日在推特發文表示,「我已經看過杭特硬碟的內容:有毒品,未成年癖好,權勢交易」,她諷稱,「毒蟲杭特」在用藥後的自拍照讓民主黨籍前眾議員韋納(Anthony Weiner)案顯得很正常,「拜登犯罪家族」必須釋疑許多事情,網路社群平台公司也要為此負責。

Just saw for myself a behind the scenes look at the #HunterBiden hard drive:



Drugs, underage obsessions, power deals...



Druggie Hunter makes Anthony Weiner's down under selfie addiction look normal.#BidenCrimeFamily has a lot of apologizing to do.



So does Big Tech. @OANN