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    美國大選關鍵倒數！BBC預測川普獲勝五大可能性

    2020/10/17 01:12
    2020年美國總統大選進入關鍵倒數，BBC分析川普贏得勝利的5大可能性。（法新社檔案照）

    2020年美國總統大選進入關鍵倒數，BBC分析川普贏得勝利的5大可能性。（法新社檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕美國即將於11月3日舉辦2020年總統大選，選戰逐漸進入白熱化，爭取連任的川普對決民主黨候選人拜登，《英國廣播公司》（BBC）對此預測川普勝選的五大可能。

    《英國廣播公司》報導指出，4年前的選戰倒數11天時，川普的對手希拉蕊（Hillary Clinton）爆出「電郵門」事件，並在1週內攻占媒體版面，現在《紐約郵報》爆出拜登兒子杭特的「電郵門」事件，將是川普勝選的第1種可能，一些保守派認為這起事件是「一場大地震」，不排除可能還有令人震驚的事件即將爆發。

    《英國廣播公司》報導提到的第2種可能，就是選舉民調出現錯誤，目前拜登的民調領先川普，即使在關鍵搖擺州也有優勢，但2016年美國大選時，發生選前民調與選後結果有所落差，民調機構錯估未經大學教育的選民，以及白人族群對川普的支持度，且投票也可能發生選民投錯票，或是排隊人潮眾多導致投票意願低下等情況。

    拜登近期頻傳口誤，BBC認為這是川普可能獲勝的因素之一。（法新社檔案照）

    拜登近期頻傳口誤，BBC認為這是川普可能獲勝的因素之一。（法新社檔案照）

    報導提到的第3種可能，是即將在本月22日舉行的總統辯論會，川普上次被認為表現欠佳，若這次能表現出更穩重、更具有總統的言行舉止，且拜登則繼續出現口誤或戲劇性的失誤，那麼美國選民可能會傾向於支持川普。

    川普勝選的第4種可能是，如果在賓夕法尼亞州、佛州獲得勝利，川普或能藉由關鍵的270張選舉人票，連任總統職位；川普上次大選在全國民眾票數中失利，以總票數6297萬9636張（45.97%）輸給希拉蕊的6584萬4610張票（48.06%），但是他贏得306張選舉人票，贏過對手的232張，成功入主白宮。

    報導提到最後一種勝選可能是，拜登在認真參加競選活動、曝光度大增之下出現失誤，拜登的選舉團隊是大雜燴所組成，這種失誤可能會激起很多利益衝突，最後引發選民質疑他的年紀是否適合擔任總統，若發生這種情況，川普獲勝的機會就來了。

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