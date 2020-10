承認封殺拜登「電郵門」報導 推特執行長認錯了

2020/10/16 23:25

〔即時新聞/綜合報導〕美媒14日揭發美國民主黨總統候選人拜登與次子杭特(Hunter Biden)在烏克蘭涉嫌貪腐交易,不料報導竟遭社群平台臉書與推特以「等候事實查核」為由暫時封鎖相關報導,推特執行長杜錫(Jack Dorsey)16日對此承認,此舉是錯誤的。

綜合外媒報導,《紐約郵報》(New York Post)14日報導指出,在一台杭特丟棄的電腦裡發現多則電子郵件,內容驚見拜登父子在烏克蘭涉嫌貪腐交易,但報導竟遭臉書及推特迅速以不同理由將之封鎖,以致用戶無法發布或分享新聞,事件引發共和黨籍參議員霍利(Josh Hawley)質疑社群平台形同「審查」。

根據《路透》報導,推特執行長杜錫16日已經透過推特發文承認錯誤,他表示,「直接封鎖網址是不對的,我們已經更新了推特的政策並強制執行以修復此狀況,我們的目標是嘗試添加(報導的)前後關係,現在我們已有能力做到這一點。」

Straight blocking of URLs was wrong, and we updated our policy and enforcement to fix. Our goal is to attempt to add context, and now we have capabilities to do that. https://t.co/ZLUw3YD887