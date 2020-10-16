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    承認封殺拜登「電郵門」報導 推特執行長認錯了

    杜錫今晚在推特承認封殺新聞聯結是個錯誤，並表示已經改進。（路透檔案照）

    杜錫今晚在推特承認封殺新聞聯結是個錯誤，並表示已經改進。（路透檔案照）

    2020/10/16 23:25

    〔即時新聞／綜合報導〕美媒14日揭發美國民主黨總統候選人拜登與次子杭特（Hunter Biden）在烏克蘭涉嫌貪腐交易，不料報導竟遭社群平台臉書與推特以「等候事實查核」為由暫時封鎖相關報導，推特執行長杜錫（Jack Dorsey）16日對此承認，此舉是錯誤的。

    綜合外媒報導，《紐約郵報》（New York Post）14日報導指出，在一台杭特丟棄的電腦裡發現多則電子郵件，內容驚見拜登父子在烏克蘭涉嫌貪腐交易，但報導竟遭臉書及推特迅速以不同理由將之封鎖，以致用戶無法發布或分享新聞，事件引發共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）質疑社群平台形同「審查」。

    根據《路透》報導，推特執行長杜錫16日已經透過推特發文承認錯誤，他表示，「直接封鎖網址是不對的，我們已經更新了推特的政策並強制執行以修復此狀況，我們的目標是嘗試添加（報導的）前後關係，現在我們已有能力做到這一點。」

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