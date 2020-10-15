曾預言2016川普勝出 傳教士：上帝派大天使助他贏拜登

美國1名成功預言川普贏得2016年總統大選的傳教士指出，川普將在「大天使」幫助下獲得勝利。（法新社檔案照）

2020/10/15 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國將於11月3日舉辦2020年總統大選，現任總統川普爭取連任，對決民主黨候選人拜登。1名曾經成功預言川普當選2016年總統大選的傳教士對媒體表示，川普將在「大天使」幫助下獲得勝利。

根據美國《新聞極限》（Newsmax）報導報導，著名基督教傳道士蘭斯．沃爾諾（Lance Wallnau）曾經預言川普贏得2016年總統大選，他宣稱自己不時擁有「先知」能力，對於2020年總統大選，沃爾諾表示，上帝已經派遣《聖經》中所說的「大天使聖麥可」（Saint Michael），帶領一群大天使從天上下來，幫助川普贏得勝利。

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目前美國多間媒體發布的民調均顯示拜登支持度超越川普，不過，沃爾諾指出，在《聖經》的故事中，「大天使聖麥可」帶領上帝的軍隊對抗撒旦及其邪惡的戰士們，最終擊敗了惡魔，而目前「大天使聖麥可」正在觀察美國的政治、社會混亂，並將做出應對方式，上帝為何要幫助川普，與以色列有極大關係。

川普任內曾經宣布耶路撒冷為以色列首都，並將美國大使館搬遷至該處，還承認戈蘭高地是以色列的一部分，沃爾諾說，美國民眾不應理會悲觀的民調，他相信在選舉日當天投給川普的票數會激增，沃爾諾還強調：「上帝對美國的恩典、憐憫還沒有結束，如果川普沒有坐在那個（總統）座位上，那（美國）就結束了。」

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