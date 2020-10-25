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    杭特「電郵門」14歲少女身分曝光！白宮記者里昂：他哥哥的女兒

    美國媒體記者爆料，杭特・拜登（左）筆電中照片裡的14歲女孩就是哥哥博・拜登（右）的女兒，也就是喬・拜登（中）的孫女。（法新社檔案照）

    美國媒體記者爆料，杭特・拜登（左）筆電中照片裡的14歲女孩就是哥哥博・拜登（右）的女兒，也就是喬・拜登（中）的孫女。（法新社檔案照）

    2020/10/26 01:38

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選倒數8天，民主黨候選人喬．拜登（Joe Biden）與次子杭特．拜登（Hunter Biden）「電郵門」風波持續延燒，美國媒體爆料，杭特筆電的照片中有名14歲少女，喬．拜登長子博．拜登（Beau Biden）的女兒娜塔麗．拜登（Natalie Biden）。

    《一個美國新聞網》（OANN）首席白宮記者里昂（Chanel Rion）指出，杭特筆電中的影像裡女性很多，年齡幾乎都無法確定，但唯一能確定身分的女孩就是杭特的親姪女娜塔麗．拜登，也就是喬．拜登長子博．拜登的女兒，拍照當時娜塔麗應該只有14歲；里昂看完照片後已向德拉瓦州（Delaware）警方報案。

    博．拜登曾任德拉瓦州總檢察長，任內致力減少兒童性犯罪，2015年5月30日不幸因腦癌去世，享年46歲；後來，杭特2017年離婚，轉與博．拜登的遺孀賀莉（Hallie Biden）交往2年，直到2019年父親喬．拜登宣布競選2020總統後2人才分手。

    里昂委婉地證實，這名14少女拍攝照片的時間點正是杭特與嫂子交往期間，照片中杭特與姪女躺在一起，部分照片中杭特打赤膊，而筆電中有1封寄給喬．拜登的郵件，內容提到杭特的心理治療師擔心杭特的行為會對娜塔麗產生不良影響，不過喬．拜登似乎完全不擔心。不過，里昂未再透露與娜塔麗有關的照片更多細節。

    里昂提到，她最近曾訪問喬・拜登前助理里德（Tara Reade），里德今年4月指控喬・拜登30年前對其涉及性暴力犯罪；里昂說：「當你聽到喬・拜登的辦公室文化，尤其是關於『對待女性』的部分，你當然會懷疑拜登家庭『對待女性』的方式。」

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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