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    性愛片驚見「前總統女兒」？杭特床戰3女身分疑曝光

    2020/10/25 19:50
    拜登（左）次子杭特（右）的性愛片曝光，與杭特床戰的多名女子被網友起底身分。（路透檔案照）<br /><br /><p>

    拜登（左）次子杭特（右）的性愛片曝光，與杭特床戰的多名女子被網友起底身分。（路透檔案照）



    〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）與次子杭特（Hunter Biden）的「電郵門」醜聞持續延燒，中國反共富豪郭文貴旗下影音網站「GTV」今日釋出杭特與多女床戰的片段，引起網友熱烈討論，目前已有網友肉搜點名3名女性疑與這一連串杭特性愛片有關。

    杭特性愛片段中，出現與非裔女子床戰的畫面。（圖取自TWITTER）

    杭特性愛片段中，出現與非裔女子床戰的畫面。（圖取自TWITTER）

    美媒《Revolver》此前報導，1名曾經看過杭特筆電、不願具名的消息人士指出，筆電中有三分之一的照片都來自同1名14歲女孩，其中一些照片是裸照，而在另一些具有「性暗示」照片裡，該女孩則是與杭特一起合影，消息人士還透漏，該女孩是「拜登家族成員」，但沒有直接指明身分。

    網友發現，杭特在某段性愛影片內拿著手機，手機保護殼與杭特姪女用的款式相同。（圖取自推特）

    網友發現，杭特在某段性愛影片內拿著手機，手機保護殼與杭特姪女用的款式相同。（圖取自推特）

    郭文貴旗下「GTV」網站今日釋出多段杭特性愛影片，當中有10個畫面片段均是杭特裸身與女子的互動，當中包含露骨的性行為，網友經過比對發現，有3位與杭特有關連的女子疑似就是畫面中的女主角。

    其中1名年輕女子後腿上有痣、頭髮蓬鬆，還有一段與杭特在床激戰的畫面，被多名網友認為與美國「某前總統」的掌上明珠長得很像。

    網友發現，與杭特性愛的其中1名女子，手上配戴的戒指與拜登家族某年長女性相同。（圖取自推特）

    網友發現，與杭特性愛的其中1名女子，手上配戴的戒指與拜登家族某年長女性相同。（圖取自推特）

    此外，另一段畫面是杭特與1名白人女子床戰，他從全裸女子背後拍攝，女子試著以手遮掩重要部位，她手上的戒指被指認與拜登某位親戚同款式；而杭特在浴室的自拍裸照中，也出現1名拿著牙膏、牙刷的女子，經網友比對眉骨，懷疑可能是杭特的姪女。

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