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    杭特在中國大賺逾億！美資深參議員拿證據打臉拜登

    喬．拜登（左）說兒子杭特．拜登（右）從來沒有在中國賺錢。（美聯社檔案照）

    喬．拜登（左）說兒子杭特．拜登（右）從來沒有在中國賺錢。（美聯社檔案照）

    2020/10/26 00:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人喬．拜登（Joe Biden）在最後一次辯論會中，強調次子杭特．拜登（Hunter Biden）沒在中國賺到錢。參議院國土安全及政府事務委員會主席強森（ Sen. Ron Johnson）對此在推特貼出政府對拜登貪腐的調查報告，砲轟拜登「又在說謊」，該份報告指出，杭特1年內就從中國大賺逾億元新台幣。

    根據《希望之聲》報導，強森在推特公布國土安全及政府事務委員會的調查報告，第7頁指出，委員會自去年8月開始調查拜登對美構成的潛在利益衝突，過去歐巴馬政府批准中國航空工業集團（AVIC）併購美國軍工企業「Henniges」，參與該筆交易的私人基金公司「渤海華美」是在2013年，由3間中、美企業合併而成，其中1家「羅斯蒙特塞內卡投資公司（Rosemont Seneca Partners）」就是由杭特與前美國務卿凱瑞（John Kerry）的繼子凱利（Christopher Kerry）在2009年一起設置的。

    報告第65頁指出，杭特與家族成員在烏克蘭、俄國、哈薩克可能存在犯罪行為，美國財政部紀錄在案，在喬．拜登擔任美國副總統與卸任後，杭特從其他國家獲取數百萬美元，與杭特來往的境外人士身分可疑，部分人士甚至已確認涉及人口販賣、洗錢、詐欺等犯罪行為。

    報告第75頁闡明，2017年8月4日，中國華信能源公司董事長葉簡明有中國解放軍背景，2003年至2005年在中共總政治部聯絡部的下轄單位「中共友聯會（CAIFC）」出任副秘書長，報告第78頁提到，葉簡明麾下的華信基礎設施投資公司（CEFC Infrastructure Investment （US） LLC）的董事長為董龔文，董龔文將500萬美元轉移到與杭特共同設立的「HW3」公司；自2017年8月8日至2018年9月5日，華信基礎設施投資公司以「諮詢費」名義，給予杭特的律師事務所「Owasco」共479萬375美元（約台幣1億3714萬6068元）。

    此外，報告第77頁也提到，董龔文2017年9月8日透過銀行替「HW3」公司設立帳戶，喬．拜登的胞弟詹姆斯及其夫人，以及次子杭特都使用該帳戶所申辦的信用卡，在2018年5月25日信用卡廢止前，總共消費10萬1291美元，包括購買蘋果公司商品，以及買機票、在酒店花費等，強森強調，絕對有深入調查的必要。

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