杭特在中國大賺逾億！美資深參議員拿證據打臉拜登

〔即時新聞/綜合報導〕美國民主黨總統候選人喬.拜登(Joe Biden)在最後一次辯論會中,強調次子杭特.拜登(Hunter Biden)沒在中國賺到錢。參議院國土安全及政府事務委員會主席強森( Sen. Ron Johnson)對此在推特貼出政府對拜登貪腐的調查報告,砲轟拜登「又在說謊」,該份報告指出,杭特1年內就從中國大賺逾億元新台幣。

根據《希望之聲》報導,強森在推特公布國土安全及政府事務委員會的調查報告,第7頁指出,委員會自去年8月開始調查拜登對美構成的潛在利益衝突,過去歐巴馬政府批准中國航空工業集團(AVIC)併購美國軍工企業「Henniges」,參與該筆交易的私人基金公司「渤海華美」是在2013年,由3間中、美企業合併而成,其中1家「羅斯蒙特塞內卡投資公司(Rosemont Seneca Partners)」就是由杭特與前美國務卿凱瑞(John Kerry)的繼子凱利(Christopher Kerry)在2009年一起設置的。

報告第65頁指出,杭特與家族成員在烏克蘭、俄國、哈薩克可能存在犯罪行為,美國財政部紀錄在案,在喬.拜登擔任美國副總統與卸任後,杭特從其他國家獲取數百萬美元,與杭特來往的境外人士身分可疑,部分人士甚至已確認涉及人口販賣、洗錢、詐欺等犯罪行為。

報告第75頁闡明,2017年8月4日,中國華信能源公司董事長葉簡明有中國解放軍背景,2003年至2005年在中共總政治部聯絡部的下轄單位「中共友聯會(CAIFC)」出任副秘書長,報告第78頁提到,葉簡明麾下的華信基礎設施投資公司(CEFC Infrastructure Investment (US) LLC)的董事長為董龔文,董龔文將500萬美元轉移到與杭特共同設立的「HW3」公司;自2017年8月8日至2018年9月5日,華信基礎設施投資公司以「諮詢費」名義,給予杭特的律師事務所「Owasco」共479萬375美元(約台幣1億3714萬6068元)。

此外,報告第77頁也提到,董龔文2017年9月8日透過銀行替「HW3」公司設立帳戶,喬.拜登的胞弟詹姆斯及其夫人,以及次子杭特都使用該帳戶所申辦的信用卡,在2018年5月25日信用卡廢止前,總共消費10萬1291美元,包括購買蘋果公司商品,以及買機票、在酒店花費等,強森強調,絕對有深入調查的必要。

