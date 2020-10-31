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    拜登涉入兒子生意？ 網路安全專家：杭特郵件100％真實

    美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）與次子杭特（Hunter Biden）。（路透資料照）

    美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）與次子杭特（Hunter Biden）。（路透資料照）

    2020/10/31 13:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體報導，網路安全專家證實，2015年4月由烏克蘭能源公司「布里斯瑪」（Burisma）寄給美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）次子杭特（Hunter Biden）的電子郵件是100%真實的，信中提到拜登曾經與杭特的生意夥伴見面。

    美國新聞網站《每日電訊》（The Daily Caller）報導，「每日電訊新聞基金會」（Daily Caller News Foundation，簡稱DCNF）28日從川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）拿到杭特的筆記型電腦的副本，然後向網路安全公司「伊拉塔安全」（Errata Security）的創辦人葛瑞姆（Robert Graham）提供1封電子郵件及相關數據副本，要求鑑定郵件的真偽。

    這封電子郵件是2015年4月17日由「布里斯瑪」董事顧問波茲哈施奇（Vadym Pozharskyi）發給杭特的，該電子郵件揭露波茲哈施奇曾與時任副總統的拜登私下會面。這封電郵由《紐約郵報》率先在今年10月揭露。

    報導提到，葛瑞姆被《華盛頓郵報》（Washington Post）、《美聯社》（Associated Press）、《連線》（WIRED）、《Engadget》等媒體稱為網路安全專家。葛瑞姆告訴DCNF，他使用電子郵件詮釋資料（metadata）中的唯一DKIM加密簽名，來比對波茲哈施奇的這封郵件，這種方法可以「絕對驗證來自Gmail的電子郵件」。

    葛瑞姆使用電子郵件中的DKIM簽名，通過Google伺服器上的私鑰（private key）驗證該郵件的發件人、收件人、主題、日期和正文等，發現與最初發送時相比，都沒有發生任何變化，由此證明這封郵件是真實的，並非偽造。

    葛瑞姆說，這封電子郵件可能被偽造的唯一方式，就是入侵Google伺服器找到了私鑰，並用它對電郵的DKIM簽名進行了反向操作，但電子郵件詮釋資料本身沒有任何跡象顯示，駭客行為與電子郵件有關。

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