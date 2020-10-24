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    驚！ 福斯新聞再爆拜登中國投資 點名賀錦麗等大咖涉入

    美國民主黨總統候選人拜登（圖左）及其次子杭特醜聞連環爆，福斯新聞又獨家報導，拜登家族與中國企業華信能源的合作投資計畫中，將多名民主黨高層，包括副手搭檔賀錦麗（圖右）等列入其「主要國內聯繫」名單。（美聯社資料照）

    美國民主黨總統候選人拜登（圖左）及其次子杭特醜聞連環爆，福斯新聞又獨家報導，拜登家族與中國企業華信能源的合作投資計畫中，將多名民主黨高層，包括副手搭檔賀錦麗（圖右）等列入其「主要國內聯繫」名單。（美聯社資料照）

    2020/10/24 18:11

    〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子杭特（Hunter Biden）醜聞連環爆，先前美媒《福斯新聞》揭露杭特從中國企業「華信能源」獲利，22日又獨家報導，點名拜登家族與華信能源的合作投資計畫中，有多名重量級民主黨人士，包括拜登副手搭檔賀錦麗（Kamala Harris）等人，都被列入其「主要國內聯繫」名單。

    《福斯新聞》（Fox News）先前曾報導，杭特收了今年4月破產的中企「華信能源」的錢，連拜登本人也參一咖，並引述了一封杭特2017年5月的電郵，電郵中提議將一家公司的20％股份轉讓給「H」，而其中10％則由「H」交由「大人物」（the big guy）持有，一名杭特先前在中國事業的合作夥伴鮑布林斯基（Tony Bobulinski）就證明，「大人物」就是拜登。

    《福斯新聞》 22日獨家取得一封電子郵件，這封由拜登的哥哥吉姆·拜登（Jim Biden）於2017年5月15日寄出標題為「第一階段目標項目的關鍵國內聯繫人」電郵列表中，註明有多位民主黨大咖在名單上，除了賀錦麗，還包括參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、參議員克羅布查（Amy Klobuchar）、參議員范士丹（Dianne Feinstein）、參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）、紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）、紐約市長白思豪（Bill de Blasio）等人。

    但《福斯新聞》也強調，這封電郵與日前《紐約郵報》爆料的杭特筆電硬碟資料無關，也尚不清楚拜登家族是否已與上述人物就「目標計畫」進行過接觸或聯繫。

    對於《福斯新聞》的爆料，拜登競選團隊表示，他們已公布拜登的稅務文件和納稅申報表，但這些文件和申報表並未反映出任何與中國投資有關的內容，也拒絕評論《福斯新聞》獨家取得的電郵內容。

    另外，賀錦麗的競選辦公室也拒絕《福斯新聞》的回應請求。

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