美亞裔老婦遭攻擊 反抄傢伙猛打對方爆血送醫

謝小珍家人上網募集醫藥費，贊助情形踴躍。（圖片擷取自「gofundme」網站）

2021/03/19 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情助長仇視亞裔風氣，如今再傳美國一名亞裔老婦遭人蓄意攻擊，但她並不示弱，拿起身邊的木板反擊，將對方打到送醫。

《CBS》旗下地方新聞台《KPIX》報導，舊金山一名76歲亞裔老婦謝小珍（Xiao Zhen Xie，音譯），當地時間週三在路上等紅燈時，毫無防備遭一名男子出拳攻擊，她隨即拿起一旁的木板反擊，並用廣東話痛斥「這個王八蛋，為什麼要打我？」「你霸凌我，這個王八蛋霸凌我，他打我的臉」。

請繼續往下閱讀...

雖然謝小珍的臉部掛彩，警察到場時拿著冰塊冰敷，但攻擊者被打到爆血，還被抬到擔架上上銬，坐救護車送醫。警方沒有說明攻擊者動機，尚無法證實是否為種族仇恨事件，但提到有一名83歲亞裔老翁當日早上也受到攻擊。

謝小珍後續接受KPIX訪問時表示，她對這起毫無預警的攻擊事件感到相當震驚，但當下的本能反應就是要回擊。謝小珍的家人事後在網站上替她募集醫藥費，不到一天時間吸引1.7萬人贊助49萬美元，遠超設定的5萬美元目標。

Just came upon an attack on an elderly Asian woman on Market Street San Francisco. Effort I got more details pic.twitter.com/5o8r0eeHE2 — Dennis O'Donnell （@DennisKPIX） March 17, 2021

針對亞裔的仇恨攻擊在武漢肺炎疫情爆發後不斷攀升。示意圖。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法