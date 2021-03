美亞裔老婦遭攻擊 反抄傢伙猛打對方爆血送醫

2021/03/19 10:36

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情助長仇視亞裔風氣,如今再傳美國一名亞裔老婦遭人蓄意攻擊,但她並不示弱,拿起身邊的木板反擊,將對方打到送醫。

《CBS》旗下地方新聞台《KPIX》報導,舊金山一名76歲亞裔老婦謝小珍(Xiao Zhen Xie,音譯),當地時間週三在路上等紅燈時,毫無防備遭一名男子出拳攻擊,她隨即拿起一旁的木板反擊,並用廣東話痛斥「這個王八蛋,為什麼要打我?」「你霸凌我,這個王八蛋霸凌我,他打我的臉」。

雖然謝小珍的臉部掛彩,警察到場時拿著冰塊冰敷,但攻擊者被打到爆血,還被抬到擔架上上銬,坐救護車送醫。警方沒有說明攻擊者動機,尚無法證實是否為種族仇恨事件,但提到有一名83歲亞裔老翁當日早上也受到攻擊。

謝小珍後續接受KPIX訪問時表示,她對這起毫無預警的攻擊事件感到相當震驚,但當下的本能反應就是要回擊。謝小珍的家人事後在網站上替她募集醫藥費,不到一天時間吸引1.7萬人贊助49萬美元,遠超設定的5萬美元目標。

