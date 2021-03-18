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    歐巴馬呼籲「終結仇恨亞裔」 再提管制槍枝

    歐巴馬呼籲停止仇視亞裔。（法新社）

    歐巴馬呼籲停止仇視亞裔。（法新社）

    2021/03/18 14:46

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情使全球亞裔族群遭歧視、攻擊比例大增，前日美國亞特蘭大發生的一起槍擊案，8名死者有6名亞裔人士，疑似仇亞行徑引發各界譴責。美前總統歐巴馬呼籲仇亞暴力必須終止，並再次強調適當管制槍枝的重要性。

    歐巴馬在推特發布3篇推文，寫道「即便正與新冠疫情奮戰，我們仍忽視了美國槍枝暴力這個長期流行病，雖然槍手的動機尚不明瞭，但受害者的身分彰顯了一件事實，那就是對亞裔持續升高的暴力行徑必須被終結。」

    歐巴馬的另一則推文說，「槍擊事件提醒了我們，在槍枝安全立法及根除社會仇恨、暴力的工作上，我們離取得共識還有一大段路要走。」歐巴馬提到，他和夫人蜜雪兒為受害者及其家庭祈禱，強調所有人都對這起毫無必要的殺傷事件感到悲痛，敦促當局採取有效行動保障大眾生命安全。

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