歐巴馬呼籲「終結仇恨亞裔」 再提管制槍枝

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情使全球亞裔族群遭歧視、攻擊比例大增,前日美國亞特蘭大發生的一起槍擊案,8名死者有6名亞裔人士,疑似仇亞行徑引發各界譴責。美前總統歐巴馬呼籲仇亞暴力必須終止,並再次強調適當管制槍枝的重要性。

歐巴馬在推特發布3篇推文,寫道「即便正與新冠疫情奮戰,我們仍忽視了美國槍枝暴力這個長期流行病,雖然槍手的動機尚不明瞭,但受害者的身分彰顯了一件事實,那就是對亞裔持續升高的暴力行徑必須被終結。」

歐巴馬的另一則推文說,「槍擊事件提醒了我們,在槍枝安全立法及根除社會仇恨、暴力的工作上,我們離取得共識還有一大段路要走。」歐巴馬提到,他和夫人蜜雪兒為受害者及其家庭祈禱,強調所有人都對這起毫無必要的殺傷事件感到悲痛,敦促當局採取有效行動保障大眾生命安全。

