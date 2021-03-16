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    反對解除口罩禁令 美國德州台式拉麵店遭噴漆「滾回中國」

    因武漢肺炎疫情，各地亞裔遭歧視情形惡化。示意圖，與本新聞無關。（法新社）

    因武漢肺炎疫情，各地亞裔遭歧視情形惡化。示意圖，與本新聞無關。（法新社）

    2021/03/16 08:35

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）因自中國爆發，在疫情擴散全球後，亞裔族群受歧視、攻擊情形惡化。位於美國德州的一間台式拉麵店，就因為反對州長宣布解除口罩禁令，店面竟遭人噴漆破壞。

    《NBC》旗下新聞台《WOAI》報導，德州聖安東尼奧的台式拉麵店「Noodle Tree」店長阮麥克，上週接受《CNN》訪問時，批評州長阿博特（Greg Abbott）解除口罩禁令是自私、懦弱且毫無理由的決定，「很多人覺得他讓我們置身險境，此時我們需要他成為一個領導者。」

    阮麥克在網站上發布公告要求顧客戴上口罩，強調「沒有口罩，沒有麵條」，但他也認為自己可能因此言行受到仇恨攻擊，「我是一名亞裔美國人，目睹了許多衝著我們來的攻擊行徑，讓我感到相當憂心。」

    就如阮麥克預料，店面玻璃及外頭的桌子遭人用紅色噴漆寫上許多仇恨語言，包括「希望你去死」、「滾回中國」、「功夫流感」、「共產黨員」等。

    阮麥克事後在社群網站PO文說，當時對於是否接受媒體訪問有些猶豫，因為他知道可能會招來反制，但他強調，「我們都是德州人，尤其我們在聖安東尼奧所做的，是要讓大家回歸正常生活，我們做了對的事情。」

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