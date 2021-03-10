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    女客故意狂咳、扯口罩 美國亞裔運將嘆：遭歧視

    司機遇到不講理的女乘客，勸導戴口罩不聽，搶走他的手機還扯掉他的口罩。（圖取自推特）

    司機遇到不講理的女乘客，勸導戴口罩不聽，搶走他的手機還扯掉他的口罩。（圖取自推特）

    2021/03/10 21:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國舊金山（San Francisco）的Uber司機喀德卡（Subhakar Khadka）日前因乘客未戴口罩而拒絕服務，不料卻遭到3名女乘客嗆聲侮辱。喀德卡事後說，由於他亞裔的身分，才會受到如此待遇。對此，美國Uber及多家租車平台皆表示，無法容忍暴力行為，他們會將施暴者停權，永久無法使用乘車服務。

    綜合外媒報導，據喀德卡的行車紀錄器顯示，3名女乘客7日中午在市中心上車，其中1名女子未配戴口罩，喀德卡請她戴上口罩，還把車開到附近加油站方便她購買，然而女子卻開始對喀德卡飆髒話惡言相向，還大力咳嗽，甚至往駕駛座方向搶下喀德卡的手機，最後喀德卡的口罩被女子扯壞。

    根據警方的調查報告，其中一名女子在下車前，還朝向司機噴胡椒噴霧，導致他呼吸困難，車內也因此需要特別清潔。

    喀德卡向媒體說，他8年前從尼泊爾來到美國，成為Uber職業駕駛，「若我擁有不同的膚色，就不會遭到她們的惡意對待，當她們發現我並非美國人時，就自以為能恐嚇我。」他認為自己亞裔的身分，導致不公平待遇。

    事件爆發後，除了Uber公司，多家租車平台也紛紛回應，無法想像會有司機遭到暴力對待，事件中的所有乘客都將被禁止使用他們的服務，以避免其他司機受害。

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