女客故意狂咳、扯口罩 美國亞裔運將嘆：遭歧視

〔即時新聞/綜合報導〕美國舊金山(San Francisco)的Uber司機喀德卡(Subhakar Khadka)日前因乘客未戴口罩而拒絕服務,不料卻遭到3名女乘客嗆聲侮辱。喀德卡事後說,由於他亞裔的身分,才會受到如此待遇。對此,美國Uber及多家租車平台皆表示,無法容忍暴力行為,他們會將施暴者停權,永久無法使用乘車服務。

綜合外媒報導,據喀德卡的行車紀錄器顯示,3名女乘客7日中午在市中心上車,其中1名女子未配戴口罩,喀德卡請她戴上口罩,還把車開到附近加油站方便她購買,然而女子卻開始對喀德卡飆髒話惡言相向,還大力咳嗽,甚至往駕駛座方向搶下喀德卡的手機,最後喀德卡的口罩被女子扯壞。

根據警方的調查報告,其中一名女子在下車前,還朝向司機噴胡椒噴霧,導致他呼吸困難,車內也因此需要特別清潔。

喀德卡向媒體說,他8年前從尼泊爾來到美國,成為Uber職業駕駛,「若我擁有不同的膚色,就不會遭到她們的惡意對待,當她們發現我並非美國人時,就自以為能恐嚇我。」他認為自己亞裔的身分,導致不公平待遇。

事件爆發後,除了Uber公司,多家租車平台也紛紛回應,無法想像會有司機遭到暴力對待,事件中的所有乘客都將被禁止使用他們的服務,以避免其他司機受害。

