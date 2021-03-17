攀登聖母峰帶疫苗當伴手禮 巴林王子遭尼泊爾調查

巴林王子穆罕默德計畫攀登聖母峰，未事先取得當局許可即帶來2000劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，準備捐給當地一個村落。（法新社）

2021/03/17 20:04

〔中央社〕尼泊爾今天表示，巴林王子穆罕默德計畫攀登聖母峰，未事先取得當局許可即帶來2000劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，準備捐給當地一個村落，加德滿都當局正在調查。

根據駐巴林的尼泊爾大使館表示，巴林王子穆罕默德（Sheikh Mohamed Hamad Mohamed Al Khalifa）15日飛抵加德滿都，原本計畫將這些阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗捐給一個村落。

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尼泊爾藥品管理局發言人今天告訴法新社：「針對未依照規定程序事先取得我們的許可而帶來疫苗。我們目前正在調查，並將對是否可以使用做出決定。」

這位巴林王子的隊伍包括巴林王室衛隊（Bahrain Royal Guard）成員，他們去年10月也曾到尼泊爾攀爬海拔8163公尺的馬納斯魯峰（Mount Manaslu）和海拔6119公尺的羅布崎峰（Lobuche）。

當時尼泊爾因為疫情的關係，禁止外國訪客入境，但特別為巴林王室隊伍破例。

尼泊爾目前已經對登山客開放邊界，這位王子和他的隊伍是今年第一批申請攀登聖母峰的隊伍之一。去年因為疫情的關係，聖母峰登山季停擺。

現在登山客到尼泊爾登山，必須隔離檢疫7天，出具出發前接受篩檢的陰性證明。

尼泊爾已從印度手中取得100萬劑AZ疫苗，於今年1 月開始施打。

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