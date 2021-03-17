為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    攀登聖母峰帶疫苗當伴手禮 巴林王子遭尼泊爾調查

    巴林王子穆罕默德計畫攀登聖母峰，未事先取得當局許可即帶來2000劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，準備捐給當地一個村落。（法新社）

    巴林王子穆罕默德計畫攀登聖母峰，未事先取得當局許可即帶來2000劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，準備捐給當地一個村落。（法新社）

    2021/03/17 20:04

    〔中央社〕尼泊爾今天表示，巴林王子穆罕默德計畫攀登聖母峰，未事先取得當局許可即帶來2000劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，準備捐給當地一個村落，加德滿都當局正在調查。

    根據駐巴林的尼泊爾大使館表示，巴林王子穆罕默德（Sheikh Mohamed Hamad Mohamed Al Khalifa）15日飛抵加德滿都，原本計畫將這些阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗捐給一個村落。

    尼泊爾藥品管理局發言人今天告訴法新社：「針對未依照規定程序事先取得我們的許可而帶來疫苗。我們目前正在調查，並將對是否可以使用做出決定。」

    這位巴林王子的隊伍包括巴林王室衛隊（Bahrain Royal Guard）成員，他們去年10月也曾到尼泊爾攀爬海拔8163公尺的馬納斯魯峰（Mount Manaslu）和海拔6119公尺的羅布崎峰（Lobuche）。

    當時尼泊爾因為疫情的關係，禁止外國訪客入境，但特別為巴林王室隊伍破例。

    尼泊爾目前已經對登山客開放邊界，這位王子和他的隊伍是今年第一批申請攀登聖母峰的隊伍之一。去年因為疫情的關係，聖母峰登山季停擺。

    現在登山客到尼泊爾登山，必須隔離檢疫7天，出具出發前接受篩檢的陰性證明。

    尼泊爾已從印度手中取得100萬劑AZ疫苗，於今年1 月開始施打。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    尼泊爾「冰瀑醫生」準備開工 攻頂聖母峰開路
    2021/03/11 00:28

    尼泊爾「冰瀑醫生」準備開工 攻頂聖母峰開路
    人類冬季創舉！尼泊爾10登山者未帶氧氣設備攻頂第二高峰
    2021/01/17 11:26

    人類冬季創舉！尼泊爾10登山者未帶氧氣設備攻頂第二高峰

    指間上的幸福人生 一場前所未有的奇幻旅程
    聖母峰長高了！中國和尼泊爾一同宣布新高度
    2020/12/08 21:16

    聖母峰長高了！中國和尼泊爾一同宣布新高度
    武漢肺炎》聖母峰封山防疫！尼泊爾取消登山許可證
    2020/03/13 21:23

    武漢肺炎》聖母峰封山防疫！尼泊爾取消登山許可證
    聖母峰攻頂塞車害命 尼泊爾擬設門檻：先攀6500米高山
    2019/08/15 00:15

    聖母峰攻頂塞車害命 尼泊爾擬設門檻：先攀6500米高山
    國際今日熱門
    衰！紐約韓裔女子遭白人歧視 被辱「滾回去中國」
    2021/03/16 21:05

    衰！紐約韓裔女子遭白人歧視 被辱「滾回去中國」

    緬甸糧價、油價上漲高達1/3 UN：正備總值3.3億的糧食急用
    2021/03/16 22:13

    緬甸糧價、油價上漲高達1/3 UN：正備總值3.3億的糧食急用

    武漢肺炎》香港確診+18 美國領事館、警察宿舍、小學都中鏢
    2021/03/16 21:15

    武漢肺炎》香港確診+18 美國領事館、警察宿舍、小學都中鏢

    嘴臉太難看！ 李戡曝英國留學經驗：中共動員學生與港人較勁
    2021/03/16 23:06

    嘴臉太難看！ 李戡曝英國留學經驗：中共動員學生與港人較勁

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播