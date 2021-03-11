尼泊爾「冰瀑醫生」準備開工 攻頂聖母峰開路

尼泊爾的「冰瀑醫生」準備出發前往聖母峰，為即將到來的登山季開路。（資料照，美聯社）

2021/03/11 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾的「冰瀑醫生（icefall doctor）」週三（10）準備出發前往聖母峰，為即將到來的登山季開路。

《法新社》報導，「冰瀑醫生」是一群資深的尼泊爾登山者，是每個聖母峰登山季第一批攻頂的人，他們使用繩索和梯子在陡峭的裂縫和冰層上，包括在險峻的昆布冰瀑（Khumbu icefall），為前來聖母峰朝聖的人檢修登山路線。

請繼續往下閱讀...

薩迦瑪塔污染控制委員會（Sagarmatha Pollution Control Committee）負責設置登山路線，該組織的Nishan Shrestha說，「由8人組成的團體，包括2名支援者，已經抵達聖母峰基地營做準備」，「他們將在下週的好日子開始工作」。

尼泊爾去年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情關閉邊境，重創該國成千上萬人的生計，包括嚮導到依靠登山業維生的旅館業者。目前尼泊爾已向外國人重啟邊境，但登山客仍必須先隔離7天，並提交陰性檢測證明。

尼泊爾旅遊部門的Mira Acharya樂觀認為，今年聖母峰「攀登人數可能不會像2019年那樣多，但會很接近。」這或許是因為聖母峰的西藏路線今年仍不歡迎外國人，可能讓尼泊爾出現更多登山客。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法