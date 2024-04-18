冰島火山連續噴發逾月 與極光共舞成奇景

外媒拍下冰島火山噴發與極光共舞奇景。（美聯社）

2024/04/18 16:11

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕冰島西南部1座火山口已連續噴發超過1個月，外媒及冰島國家廣播公司也記錄下不斷噴發的岩漿火光、煙霧與北極極光共舞的奇景。

綜合外媒報導，冰島西南部雷克雅內斯（Reykjanes）半島上的蘇努克斯吉加爾（Sundhnúksgígar）火山口自今（2024）年3月16日噴發至今已經超過1個月，岩漿以每秒3.6平方公尺的流量從火山口湧出。

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《美聯社》記錄下火山岩漿、煙霧和火光，在夜空中與北極極光共舞的奇景，相關縮時錄影也在社群上激起網友討論。冰島國家廣播公司（RUV）也在社群網站上不間斷直播火山噴發情況。

然而，儘管先前幾次火山噴發都沒有禁止民眾前往，這次冰島當局深怕遊客蜂擁前往已全村疏散的格林達維克（Grindavik），也封鎖了鄰近區域。

周遭冰島知名觀光景點藍潟湖（Blue Lagoon）也因本次火山噴發而臨時關閉3週，直至本（4）月6日才重新對外開放。

蘇努克斯吉加爾火山此次噴發已創下該區域第2長的連續噴發紀錄，僅次於2021年法格拉達爾（Fagradalsfjall）火山連續噴發6個月的紀錄，且目前並未有任何減弱的趨勢。

據悉，冰島首都所在地雷克雅內斯半島，在2021年前已將近8個世紀未有火山噴發記載，對此，火山學家認為該區域已進入新的地震活動紀元。

相關影片請見：

冰島著名觀光景點藍潟湖（Blue Lagoon）也鄰近噴發的火山口。圖中近處濃煙為地熱發電廠，背景煙霧則為火山口噴發。（法新社）

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