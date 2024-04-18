為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

冰島火山連續噴發逾月 與極光共舞成奇景

外媒拍下冰島火山噴發與極光共舞奇景。（美聯社）

外媒拍下冰島火山噴發與極光共舞奇景。（美聯社）

2024/04/18 16:11

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕冰島西南部1座火山口已連續噴發超過1個月，外媒及冰島國家廣播公司也記錄下不斷噴發的岩漿火光、煙霧與北極極光共舞的奇景。

綜合外媒報導，冰島西南部雷克雅內斯（Reykjanes）半島上的蘇努克斯吉加爾（Sundhnúksgígar）火山口自今（2024）年3月16日噴發至今已經超過1個月，岩漿以每秒3.6平方公尺的流量從火山口湧出。

《美聯社》記錄下火山岩漿、煙霧和火光，在夜空中與北極極光共舞的奇景，相關縮時錄影也在社群上激起網友討論。冰島國家廣播公司（RUV）也在社群網站上不間斷直播火山噴發情況。

然而，儘管先前幾次火山噴發都沒有禁止民眾前往，這次冰島當局深怕遊客蜂擁前往已全村疏散的格林達維克（Grindavik），也封鎖了鄰近區域。

周遭冰島知名觀光景點藍潟湖（Blue Lagoon）也因本次火山噴發而臨時關閉3週，直至本（4）月6日才重新對外開放。

蘇努克斯吉加爾火山此次噴發已創下該區域第2長的連續噴發紀錄，僅次於2021年法格拉達爾（Fagradalsfjall）火山連續噴發6個月的紀錄，且目前並未有任何減弱的趨勢。

據悉，冰島首都所在地雷克雅內斯半島，在2021年前已將近8個世紀未有火山噴發記載，對此，火山學家認為該區域已進入新的地震活動紀元。

相關影片請見：

冰島著名觀光景點藍潟湖（Blue Lagoon）也鄰近噴發的火山口。圖中近處濃煙為地熱發電廠，背景煙霧則為火山口噴發。（法新社）

冰島著名觀光景點藍潟湖（Blue Lagoon）也鄰近噴發的火山口。圖中近處濃煙為地熱發電廠，背景煙霧則為火山口噴發。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美國不再是全球前20個最幸福國家 台灣排名31
2024/03/21 07:06

美國不再是全球前20個最幸福國家 台灣排名31
震撼畫面曝！厄瓜多無人島火山噴發
2024/03/04 12:09

震撼畫面曝！厄瓜多無人島火山噴發

市場新寵兒！微型商辦最夯置產標的
印尼魯昂火山噴發 緊急關閉機場發出海嘯預警
2024/04/18 13:56

印尼魯昂火山噴發 緊急關閉機場發出海嘯預警
全球最適合遠距工作城市排名 台北擠進前10、這城市排第1
2024/04/17 11:01

全球最適合遠距工作城市排名 台北擠進前10、這城市排第1
看極光不用飛出國！ 台北天文館推「極光與太陽」導覽
2024/01/05 13:47

看極光不用飛出國！ 台北天文館推「極光與太陽」導覽
冰島火山3個月內4度噴發！ 熔岩從2.9公里大裂縫湧出地面
2024/03/17 14:28

冰島火山3個月內4度噴發！ 熔岩從2.9公里大裂縫湧出地面
比聖母峰高！火星發現新超大火山 海拔達9022米
2024/03/14 12:01

比聖母峰高！火星發現新超大火山 海拔達9022米
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播