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京阪外國遊客爆多 已非日本人黃金週國旅首選

由於大阪與京都的外國遊客眾多，日本民眾在黃金週國內旅遊時前往兩地的意願降低。圖為京都三年坂的眾多遊客。（彭博）

由於大阪與京都的外國遊客眾多，日本民眾在黃金週國內旅遊時前往兩地的意願降低。圖為京都三年坂的眾多遊客。（彭博）

2024/04/30 11:46

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本目前正值「黃金週」，由於日圓不斷貶值，日本人出國旅遊的意願比起往年大幅降低，而受到日圓貶值影響，外國遊客也塞爆大阪、京都等熱門旅遊景點。日本旅行社「近畿日本Tourist」近期統計數據顯示，由於大阪與京都塞滿外國觀光客，在日本民眾心目中也已經不是黃金週國內旅遊首選，京都府更是跌到前10名以外。

根據日本《產經新聞》報導，依照「近畿日本Tourist」的統計數據顯示，日本民眾在黃金週首選國內旅遊地是東京都，，其次2到5名依序為千葉縣、北海道、三重縣及兵庫縣。大阪府排名第6，而大阪府去年名列第3，至於近年來「觀光公害」成為問題的京都府，則是未擠進前10名，而對於外國旅客來說人氣較低的兵庫縣，從去年的第6名擠進前5。

在旅遊預約網站「HIS」的表現中，大阪府的預約人數也從第5名跌至第7名。「HIS」負責人表示，大阪因為有環球影城，今年的人氣還是很高。其他旅遊業者分析大阪排名下滑原因，認為原因出自大阪的訪日遊客很多，飯店住宿費用也貴，且日本民眾可能想避開擁擠人潮。

東京都和大阪府一樣受到訪日遊客歡迎，但東京都反倒成為日本民眾的黃金週旅遊地首選，去年名列第1的千葉縣也僅下滑至第2，顯示首都圈地區雖然外國遊客人潮眾多，但仍受到日本民眾歡迎。旅遊業者指出，位於千葉縣的東京迪士尼人氣極高，加上最近還有新主題公園和飯店開幕，都是能吸引觀光客的因素。

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