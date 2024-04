印尼魯昂火山噴發 緊急關閉機場發出海嘯預警

2024/04/18 13:56

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕印尼北部魯昂火山(Gn. Ruang)17日深夜驚傳噴發,恐怖紫紅閃光及雷霆籠罩夜空,當局已撤離逾800人,並於18日關閉當地省會機場,向外發布海嘯預警。

據《路透》報導,印尼北部鄰近菲律賓的北蘇拉威西省魯昂火山(Gn. Ruang)17日深夜驚傳噴發,紅紫色閃光、雷霆及濃煙籠罩夜空的恐怖畫面在社群網站上流傳。

印尼當局為免火山灰釀災,今(18)日已下令關閉當地省會馬納多(Manado)機場,並封鎖魯昂火山島周圍6公里範圍,以及鄰近塔古蘭當島(Tagulandang),目前已緊急疏散800人,仍有1500人仍待疏散,預計受影響民眾將超過1.2萬人。

魯昂火山島距離其他人口密集的大型島嶼較遠,但印尼當局也不敢鬆懈,已對外發出可能的海嘯預警,以免更多災情發生。

Authorities in Indonesia have issued a tsunami alert after a series of volcanic eruptions on Mount Ruang that already forced the evacuation of hundreds of people. pic.twitter.com/CW2wkbO8bM