印尼魯昂火山噴發 緊急關閉機場發出海嘯預警

印尼北部魯昂火山17日深夜噴發，紫紅閃光及煙霧籠罩夜空。（法新社）

2024/04/18 13:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼北部魯昂火山（Gn. Ruang）17日深夜驚傳噴發，恐怖紫紅閃光及雷霆籠罩夜空，當局已撤離逾800人，並於18日關閉當地省會機場，向外發布海嘯預警。

據《路透》報導，印尼北部鄰近菲律賓的北蘇拉威西省魯昂火山（Gn. Ruang）17日深夜驚傳噴發，紅紫色閃光、雷霆及濃煙籠罩夜空的恐怖畫面在社群網站上流傳。

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印尼當局為免火山灰釀災，今（18）日已下令關閉當地省會馬納多（Manado）機場，並封鎖魯昂火山島周圍6公里範圍，以及鄰近塔古蘭當島（Tagulandang），目前已緊急疏散800人，仍有1500人仍待疏散，預計受影響民眾將超過1.2萬人。

魯昂火山島距離其他人口密集的大型島嶼較遠，但印尼當局也不敢鬆懈，已對外發出可能的海嘯預警，以免更多災情發生。

相關影片請見：

Authorities in Indonesia have issued a tsunami alert after a series of volcanic eruptions on Mount Ruang that already forced the evacuation of hundreds of people. pic.twitter.com/CW2wkbO8bM — DW News （@dwnews） April 17, 2024

印尼火山噴發，當局18日已緊急關閉當地機場並對外發出海嘯預警。（法新社）

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