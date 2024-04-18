為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

印尼魯昂火山噴發 緊急關閉機場發出海嘯預警

印尼北部魯昂火山17日深夜噴發，紫紅閃光及煙霧籠罩夜空。（法新社）

印尼北部魯昂火山17日深夜噴發，紫紅閃光及煙霧籠罩夜空。（法新社）

2024/04/18 13:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼北部魯昂火山（Gn. Ruang）17日深夜驚傳噴發，恐怖紫紅閃光及雷霆籠罩夜空，當局已撤離逾800人，並於18日關閉當地省會機場，向外發布海嘯預警。

據《路透》報導，印尼北部鄰近菲律賓的北蘇拉威西省魯昂火山（Gn. Ruang）17日深夜驚傳噴發，紅紫色閃光、雷霆及濃煙籠罩夜空的恐怖畫面在社群網站上流傳。

印尼當局為免火山灰釀災，今（18）日已下令關閉當地省會馬納多（Manado）機場，並封鎖魯昂火山島周圍6公里範圍，以及鄰近塔古蘭當島（Tagulandang），目前已緊急疏散800人，仍有1500人仍待疏散，預計受影響民眾將超過1.2萬人。

魯昂火山島距離其他人口密集的大型島嶼較遠，但印尼當局也不敢鬆懈，已對外發出可能的海嘯預警，以免更多災情發生。

相關影片請見：

印尼火山噴發，當局18日已緊急關閉當地機場並對外發出海嘯預警。（法新社）

印尼火山噴發，當局18日已緊急關閉當地機場並對外發出海嘯預警。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日本四國規模6.4地震 日相岸田：未有人員傷亡
2024/04/18 06:48

日本四國規模6.4地震 日相岸田：未有人員傷亡
日本四國深夜強震上修至6.6！一週內恐餘震不斷
2024/04/18 07:25

日本四國深夜強震上修至6.6！一週內恐餘震不斷

市場新寵兒！微型商辦最夯置產標的
傍晚又有規模5.2地震！ 氣象署：餘震規模4以上機率大
2024/04/17 18:28

傍晚又有規模5.2地震！ 氣象署：餘震規模4以上機率大
地震前兆？澎湖大倉離島潮間帶2公尺多雨傘旗魚現身
2024/04/16 09:45

地震前兆？澎湖大倉離島潮間帶2公尺多雨傘旗魚現身
謝謝台灣！日本企業出動透地雷達車 免費幫花蓮偵測道路天坑
2024/04/17 19:29

謝謝台灣！日本企業出動透地雷達車 免費幫花蓮偵測道路天坑
強震重創花東觀光！台東業者籲與花蓮同納獎勵旅遊地區
2024/04/18 09:35

強震重創花東觀光！台東業者籲與花蓮同納獎勵旅遊地區
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播