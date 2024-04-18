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日本和歌山爆集體食物中毒 101人上吐下瀉驗出諾羅病毒

日本和歌山縣爆發一起大規模食物中毒案，有101人吃了一間餐廳餐廳販售的外送便當後，出現發燒、嚴重上吐下瀉等症狀。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透資料照）

日本和歌山縣爆發一起大規模食物中毒案，有101人吃了一間餐廳餐廳販售的外送便當後，出現發燒、嚴重上吐下瀉等症狀。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透資料照）

2024/04/18 17:00

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本和歌山縣爆發1起大規模食物中毒案，有101人吃了1間餐廳販售的外送便當後，出現發燒、嚴重上吐下瀉等症狀。當地衛生所進行調查後，從餐廳員工和多名患者的糞便中驗出諾羅病毒，已先令店家停業7天，並繼續調查原因，同時提醒民眾外出返家、煮飯和用餐前，務必注意手部衛生清潔。

綜合外媒報導，位在和歌山縣日高川町的餐廳「雲水」，13日向管轄單位御坊市保健所通報，表示有15至16名顧客，在10日食用了他們餐廳製作販賣的便當後，出現嘔吐、腹瀉等症狀。衛生所介入調查後，發現自10日至12日之間，總計有154人在吃了「雲水」販售的便當，其中有101人出現相似的發燒、上吐下瀉等症狀。

保健所指出，發病患者的年齡介於9歲至92歲之間，在接受治療後病況皆逐漸好轉。由於出現食物中毒症狀的患者，共通點都是食用過餐廳「雲水」製作便當，且在烹煮食物的員工以及發病患者的糞便中驗出了諾羅病毒，因此保健所判斷該餐廳就是引發食物中毒的源頭，於是對餐廳下達自17日起，停止營業7天的命令。

保健所表示，仍會繼續調查中毒原因，同時對餐廳「雲水」經營業者進行指導。同時，保健所也呼籲民眾特別注意手部清潔，從外頭返家、如廁前後、烹飪前、吃飯前，都要都必須用肥皂清潔雙手，餐具廚具也應充分消毒，也要避免直接接觸感染者的排泄物和嘔吐物，若不慎接觸到也要記得將雙手徹底清洗乾淨。

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