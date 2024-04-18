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離美國大選還6個多月 微軟示警：中俄網路介選戰已開打

微軟（Microsoft）17日示警，中國、俄羅斯已開始透過網路戰，介入美國年底大選。網軍示意圖。（路透）

微軟（Microsoft）17日示警，中國、俄羅斯已開始透過網路戰，介入美國年底大選。網軍示意圖。（路透）

2024/04/18 16:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國大選年底即將舉行，微軟（Microsoft）17日示警，中國、俄羅斯介選的網路戰，已在過去45天間開打，但效率相較已不如以往。

微軟威脅分析中心17日發布報告，指出中俄兩國針對美國年底大選的網路攻擊已經展開，中國專門加強美國社會分歧，企圖破壞民主體制；俄羅斯則專注於暗算美國援烏計畫。

報告舉例，中國善用美國原本就存在的社會政治分歧，也會假扮各黨派人士攻擊彼此，讓假訊息和陰謀論在社群上被真人轉發，形成「有機循環」。

俄羅斯則透過「一條龍」式傳播，以官媒引用假消息後，再藉外籍人士、俄羅斯官員或政府相關人員之口擴大宣傳，多層傳播下使得美國受眾在分享時，根本無從辨識消息來源與虛實。

然而，該報告也指出，俄羅斯透過網路假訊息介選的效率已不如以往，但有可能隨著美國大選接近而增強。此外，根據過去經驗，伊朗也很有可能在美國大選倒數階段加入戰局。

據悉，微軟同時示警，有心人士以生成式AI介入選舉的威脅仍在，但實際衝擊並不如預期。截至目前為止，即使是以高級「深偽」（deep fake）技術模仿政治人物談吐的影片，也並不如傳統假消息具有傳播和殺傷力。

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