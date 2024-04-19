中國野心受挫！索羅門群島親中省長競選連任失利

索羅門群島選舉委員會表示，親中派馬萊塔省長芬尼19日確定在競選中落敗。圖為中國駐索羅門群島大使館一景。（法新社資料照）

2024/04/19 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年致力在索羅門群島建立影響力，19日卻遭遇重大挫折，索國人口最多的馬萊塔省（Malaita）一名親中省長在全國選舉中落敗。

據《法新社》報導，索羅門群島選舉委員會表示，幫助中國在馬萊塔省迅速擴張影響力的芬尼（Martin Fini）確定在競選中落敗，尋求連任失利。

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中國持續在索羅門群島擴大影響力的同時，馬萊塔省卻反其道而行，多年來拒絕接受中方的援助或投資。但現任省長芬尼於2023年就任省長後，情況卻發生了變化。

中國駐索羅門群島大使館曾讚揚芬尼對中國的「堅定支持」，並承諾為索羅門群島鋪設新公路、提供更好的網路服務；芬尼近日更與中國江蘇省簽署合作諒解備忘錄，如今確定無法連任，也讓該協議受到質疑。

前馬萊塔省長蘇達尼（Daniel Suidani）2023年2月7日在一場不信任投票中遭罷黜，繼任者就是親中派芬尼。蘇達尼始終反對索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）政府在外交上承認中國、與台灣斷交的決定。

蘇達尼19日表示，他將尋求再度出任馬萊塔省長，抨擊芬尼因追求與中國建立更緊密關係而敗選。蘇達尼質疑中國的金錢外交可能伴隨附帶條件，是少數拒絕兌現中國支票的地方領導人之一。

蘇達尼19日告訴《法新社》：「馬萊塔省人民不同意過去12個月執政政府做的事情，包括與中國江蘇省建立關係，所有這些事情造就這一切。」

蘇達尼執政時期對中國的影響力相當忌憚，曾阻擋中國電信巨擘華為在主島馬萊塔島上建造迫切需要的行動通訊基地台。

本週稍早選舉開始時，蘇達尼即公開呼籲：「這是非常令人擔憂的事情，即（中國共產黨）對這個國家的影響力。」蘇達尼始終懷疑中國在幕後干預，導致他於2023年被迫下台。

索羅門群島目前仍在計算地方和全國選舉的選票。索國本次大選競爭激烈、備受各界關注，與中國關係無疑是選戰核心議題。這次大選預計選出50位國會議員，任期4年。新當選的議員將於選後表決推派總理，完整程序可能須耗費數週時間。

中國近年持續在索羅門群島擴大影響力。圖為索國首都荷尼阿拉（Honiara）一座與中國共同開發的港口。（法新社資料照）

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