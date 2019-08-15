聖母峰攻頂塞車害命 尼泊爾擬設門檻：先攀6500米高山

2019-08-15 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾政府一委員會尋求提高世界最高峰的安全性，提議對希望登上聖母峰的登山客設下新門檻─必須先「解決」一座海拔至少6500公尺的尼泊爾高山。

《法新社》報導，聖母峰今年春季登山季攀登人數創新高，11名罹難登山客中，至少有4人死於過度擁擠、塞車的山道。這些人被迫長時間待在寒冷的山巔等候攻頂，大大增加高山症、氧氣耗盡或凍傷的風險。一些專家指出，缺乏經驗的門外漢也是「殺手」之一，可能拖累了其他登山客。

尼泊爾旅遊部官員兼委員會負責人Ghanshyam Upadhayay表示，「這些建議是為了確保尼泊爾登山旅遊業的品質和安全」。旅遊部長Yogesh Bhattari說，當局將推動修法，使尼泊爾山區更安全、有更好的管理。

該委員會也提議，攀登聖母峰的包套行程最低費用應為3.5萬美元（約新台幣110萬元）、其他超過8000公尺高山的最低費用為2萬美元（約新台幣62萬元），因有人批評，登山社削減費用已危及登山客的安全。

不管是菜鳥或老手，外國登山客都必須向尼泊爾政府支付1萬1000美元（約新台幣34萬元），才能獲得登山許可證。

尼泊爾登山協會主席、該委員會成員Santa Bir Lama說，「這是改善這個行業的好機會。如果我們想改變一些事情，必須實施這些建議」。

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