挨批「專玩一夜情」遭踢群 男師怒控女版主求償160萬 法官打臉

挨批「專玩一夜情」被踢出群組，男師怒控女版主求償160萬遭法官打臉。（情境照）

陳姓男教師被群組版主楊女說是「被公認的專玩一夜情的男人」，還遭踢出群組，憤而提告求償精神慰撫金160萬，新竹地院審理發現陳男確曾傳送「活到老做愛到老」等不堪入目影片給多名女成員，法官認為楊女說的是事實且為了維護女群友權益，判決駁回陳男之訴。

陳男指控楊女113年在群組發表：「我群不是你用來釣女人的專利」、「他是被公認的專玩一夜情的男人」等含有輕視侮辱、鄙視原告意思言論，並將他與女性成員私密對話紀錄內容，包含他「單身170公分70公斤」婚姻家庭、頭照、全身照片身體特徵等個資截圖公布在群組內，還說「公審讓大家知道」、「我在公審」等語恐嚇他，並把他踢出群組，妨害他社交權利，憤而請求賠償精神慰撫金160萬元。

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楊女則說基於保護群組成員之公益目的，針對陳男騷擾成員具體事實發表善意評論，因陳男行為不檢在先，在群組內以不雅言語及影片，騷擾多名女群友，違反「嚴禁傳送色情影片、嚴禁聊色、嚴禁私下騷擾女性成員」之明確版規，導致多名成員反映，紛紛退出群組。

法官調查，有群組女成員表示：「不知為何群裡來了一位陳老師，突然有天私賴她傳一些不堪入目的圖片。我都幾歲了，他也很多歲了，說實在有點不當，因他又是一位老師，感覺人品有點問題，遭退群不久他又進來，還是一樣私下傳送一些圖片不堪入目，包括傳送活到老做愛到老！做愛12個好處竟可以變年輕等影片網址連結，版主不堪其擾又再次退他，後來她就封鎖他了。」

法官認為楊女於群組內說陳男「是被公認的專玩一夜情的男人」，及將其退出群組前，已接獲多名成員反映陳男曾私訊群友並傳送具性暗示言語、圖片或影片連結，非屬單一偶發事件，並非毫無依據之單純抽象辱罵，而係已經合理查證及有相關之事證為憑，自不具有何毀損名譽之違法性可言。

且楊女係以群組管理員身分，回應成員投訴，維護女群友權益，並說明該群組建立宗旨及退群理由後，才將陳男退群，可見楊女係為管理群組、維護女群友權益而為，說陳男專玩一夜情及將其退群行為，並無侮辱、毀損陳男名譽之故意。最後駁回全案。

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