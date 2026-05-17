美容師兼職幣商 聊天提到“賺大錢，朋友羨慕死” 法官認定勾結詐團判刑

柯女在傑克的引導下，拿325萬元買泰達幣，被騙光。（示意圖）

新竹3名美容師兼職當虛擬貨幣商人，同一時間，彰化柯姓女子在網路上結交暱稱「傑克」的騙徒，傑克慫恿柯女向3女買虛擬貨幣，面交三五二萬餘元，3女把虛幣轉入柯女電子錢包，這些都是合法交易，不料柯女又聽從傑克建議，把虛幣轉到另一錢包後，傑克即失聯，錢也拿不回來；3女辯稱合法買賣虛幣，但仍被彰化地院認定與詐團勾結、洗錢，因為檢方查扣3女的手機還原對話，發現她們與詐團聯繫，一女還大言不慚說「我身邊朋友看到我有錢賺，羨慕」、「有些人就是沒有能力賺這個錢」、「我承擔多少風險跟狀況」，認為對話就是勾結詐團的證據，依加重詐欺罪判刑3年至2年6月不等。

判決書指出，柯女在傑克指示下，2個月內分9次面交現金325萬元給3女，但泰達幣入帳戶後，柯女又在傑克指示下轉入詐團的電子錢包。3女被捕後辯稱，這是單純虛幣交易，是柯女自己事後把泰達幣轉出去，她們不認識傑克，未涉詐騙。

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但3女的手機對話，顯示與詐團有所聯繫，例如，黃女說「別人看我有錢賺，羨慕，但又怕東怕西，聽到帳戶被警示就怕得要死」、「有些人就是沒有能力轉這個錢」、「所以我覺得這是我應得的，我承擔多少風險跟狀況」；石女說，若客戶說漏嘴「有人介紹」就「當場結束交易」，「不管100萬、200萬都一樣，會被他們害死」等。

法官表示，泰達幣為穩定幣，價值與美元1:1掛鉤，正常交易無需高價向陌生人面交；被告明知帳戶曾被警示仍改用現金交易，顯見知悉風險，對話紀錄更直接證明長期與詐欺集團合作。法院認定三人是共同正犯，將黃女、石女判處3年徒刑，名下352萬元現金，均視為尚未洗錢的贓款，全數沒收，陳女獲判2年6月徒刑。

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