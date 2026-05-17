王美花屬意聶永真包辦經部標案？ 前下屬還原真相：政治鬥爭醜陋！

前經濟部長王美花。（資料照）

台灣知名設計師聶永真近期因得標「改版台電LOGO」，遭藍白污衊、砲轟，今天（17日）又有媒體披露，聶永真還包辦經濟部與所屬單位的LOGO設計案，原因是受到前部長王美花偏愛，聶永真簡直是「綠營御用設計師」。不過馬上就有前經濟部官員跳出來駁斥該報導，還原當年經濟部更改LOGO的始末。

中時今引述爆料，稱台電、中油、台糖、台水的四大國營事業全面企業識別優化LOGO改造都是前經濟部長王美花一手主導，而王美花偏好知名設計師聶永真，所以下屬迎合長官品味、看臉色，變相成為「限制性招標」。

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對此，王美花擔任部長時的部長室主任，今天跳出來駁斥不實報導，「身為當時的部長室主任，我實際參與此事，非常確定並非王美花偏好聶永真老師，因為LOGO直到完成後，我們才知道原來是聶老師的設計。寫出這篇報導的朋友有我的電話，如果他可以打個電話給我查證，相信不至於出現這種錯誤。」

他接著還原真相，「當時是因為立法院通過新的組織法，啟動內部大型組織改造，所以調整了長期未更動的LOGO。那個時機點調整LOGO是正確的，聶老師的新版本也比過去，明顯俐落清楚許多。一、為什麼要改LOGO：2023年6月，經濟部組織法通過三讀，很多單位因此改動。例如秘書處變成總務司，工業局變成產發署，加工出口區管理處變成園區管理局等等。隨著組織功能的整併調整，因此提出一個新的視覺跟設計是好的時機。」

「二、討論改LOGO的決策過程：經濟部有一個轄下主管的法人，叫做台灣設計院，非常專業，也長期參與很多設計專案。當經濟部開始討論組改後的LOGO調整時，就已經請台灣設計院提供意見諮詢。不過，隨著組織法的討論一度遙遙無期，這件事就被擱置下來。直到2023年6月立法院通過後，9月就必須重新掛牌，這才又在短時間內又重新討論。」

「三、王部長偏好聶永真？再次重申，我們都敬重聶老師的專業，經濟部有機會改LOGO是很好的美學教育機會。但還原事實，當時一直到同事們首次把LOGO簽上來時，內部其實有一些修改建議，詢問有無調整空間，這時候負責的公務同仁才說，這是聶永真老師的作品。所以部長事前根本不知道這是聶老師的作品，遑論所謂偏好或指定。」

「四、部長對美學的要求：美花部長重視美學，也從她自己做起，是因為認為公務機關、國營事業都代表國家。台灣走向世界時，公部門就代表國家形象。我們不只要讓台灣走出去，更要讓世界看到更好的台灣。美學可以從一些小地方做起，舉凡在重要的觀光景點中，調整那些生鏽老舊的形象擺設，或是辦理重大活動時，一用再用、連上一場的膠痕都還在的紅布條。我認為，部長不是嫌醜，而是希望更用心。至於在部長離任後，把這件事變成政治攻擊，只是凸顯政治鬥爭醜陋而已。」

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