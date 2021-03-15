武漢肺炎》香港防疫下重手！嬰兒隔離不與父母同住

在香港的竹篙灣隔離中心的隔離病房，一名女性正抱著一位嬰兒。（路透）

2021/03/15 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，香港訂定了一條嚴厲的規定，確診者均須隔離，包括嬰兒在內，就有嬰兒因此被迫與父母分離；有確診者家屬認為「隔離對家庭的創傷和心理影響非常強烈」。

據《路透社》，香港當局下令，任何武漢肺炎確診者都必須住院隔離，而包括嬰兒在內，和確診者有親密接觸的對象也都要被送至臨時隔離所隔離。據了解，在其他已開發國家，因接觸確診者而將母嬰分離不常見。

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報導指出，一位上週確診武肺的母親直言這項政策「簡直是瘋了」。由於這項規定，這位母親必須停止餵哺7個月大的嬰兒，母子還要分離一段時間。她說：「我昨晚發燒了，因為從親餵嬰兒變成百分之百擠奶，讓我的乳房非常痛。」

香港竹篙灣隔離中心的隔離病房面積為18平方公尺，裡頭沒有冰箱、烹飪設備和嬰兒設施。隔離病房的住戶說：「那裡的設施並非為了家庭而設計。」一名40歲的男子與他的兩個孩子也在隔離中心，他說：「隔離對家庭的創傷和心理影響是非常強烈的。」

據報導，香港在上週爆發健身房群聚，而其中一名確診者因參加由8位父母和嬰兒組成的「遊戲小組」，導致這個小組的其他接觸者必須被隔離。香港律師劉詩婷說，「衛生官員有權可以拒絕孩子或父母進入隔離場所，然而這同時表示，這項規定沒有很明確指示，『什麼時候父母和孩子可以待在一起，什麼時候不行』。」

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香港因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），而建造竹篙灣隔離中心。（路透）

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