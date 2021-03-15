喝水過量會致死！ 她患古巴斯捷氏症候群 腎臟只剩1％功能

羅伯茨患有罕見疾病「古巴斯捷氏症候群」（anti-GBM disease），此疾病會造成身體免疫系統失調，目前她的腎臟僅有1%可以運作。（圖擷取自「GoFundMe」官網）

2021/03/15 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕英國一位母親患有古巴斯捷氏症候群（anti-GBM disease），此罕見疾病會造成身體免疫系統失調，目前她的腎臟僅有1%可以運作，因為疾病關係她大量掉髮，飲食方面每日不可以喝水超過700毫升，否則身體將會超過負荷，對她的生命造成威脅。據知，她僅剩下約2年生命，目前透過國民保健署（NHS）尋找適合移植的腎臟，但疫情的影響將會拉長等待的時間，因此她的女兒透過上網幫媽媽募資醫療費用，想透過這筆資金作為私下腎臟移植手術。

根據英國《鏡報》 報導，現在43歲的羅伯茨（Becky Roberts），患有古巴斯捷氏症候群，此種罕見的自體免疫性疾病，每10年會出現1次，機率為百萬分之一，其中的抗體會攻擊肺與腎臟，因而致腎臟、肺等器官衰竭、出血等嚴重問題。

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目前羅伯茨的腎臟功能只剩下1%的功能，醫生限制她每日不得攝取超過700毫升的水、飲食另外不可超過300毫升，如果攝取超過1公升的水分，她的身體將會超過負荷，水將流往肺部，對她的生命造成威脅，必須緊急送往醫院治療。

報導指出，2018年羅伯茨前往就醫時，起初判定可能為食物中毒，直到2019年1月，她的身體狀況變得很危急，最後在醫院待了4個月，她回憶當時回到醫院治療時，「我的腎臟功能只有3%的功能」，這3年多期間她做了化療，頭髮也都掉光了，羅伯茨嘆「我痛恨這樣的生活」。

羅伯茨每天需進行9次血漿置換術（plasma exchange）以清除體內有害的抗體，由於疫情關係，現在她的女兒不允許捐贈器官給自己的母親，如等待國民保健署安排則需等待約7年，才能得到可移植的腎臟，但醫生告知羅伯茨現在僅剩下約2年壽命，因此她希望通過22歲女兒阿里亞（Aliyah）在網站「GoFundMe」募資醫療費約8.61萬英鎊（新台幣約337萬元），並聘請一家私人醫療保健公司私下進行腎臟移植手術。

Mum could die if she drinks more than three glasses of water a day https://t.co/bcvlYKLtxC pic.twitter.com/XO0aNSPDgC — Daily Mirror （@DailyMirror） March 14, 2021

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