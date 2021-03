喝水過量會致死！ 她患古巴斯捷氏症候群 腎臟只剩1％功能

2021/03/15 17:04

〔即時新聞/綜合報導〕英國一位母親患有古巴斯捷氏症候群(anti-GBM disease),此罕見疾病會造成身體免疫系統失調,目前她的腎臟僅有1%可以運作,因為疾病關係她大量掉髮,飲食方面每日不可以喝水超過700毫升,否則身體將會超過負荷,對她的生命造成威脅。據知,她僅剩下約2年生命,目前透過國民保健署(NHS)尋找適合移植的腎臟,但疫情的影響將會拉長等待的時間,因此她的女兒透過上網幫媽媽募資醫療費用,想透過這筆資金作為私下腎臟移植手術。

根據英國《鏡報》 報導,現在43歲的羅伯茨(Becky Roberts),患有古巴斯捷氏症候群,此種罕見的自體免疫性疾病,每10年會出現1次,機率為百萬分之一,其中的抗體會攻擊肺與腎臟,因而致腎臟、肺等器官衰竭、出血等嚴重問題。

目前羅伯茨的腎臟功能只剩下1%的功能,醫生限制她每日不得攝取超過700毫升的水、飲食另外不可超過300毫升,如果攝取超過1公升的水分,她的身體將會超過負荷,水將流往肺部,對她的生命造成威脅,必須緊急送往醫院治療。

報導指出,2018年羅伯茨前往就醫時,起初判定可能為食物中毒,直到2019年1月,她的身體狀況變得很危急,最後在醫院待了4個月,她回憶當時回到醫院治療時,「我的腎臟功能只有3%的功能」,這3年多期間她做了化療,頭髮也都掉光了,羅伯茨嘆「我痛恨這樣的生活」。

羅伯茨每天需進行9次血漿置換術(plasma exchange)以清除體內有害的抗體,由於疫情關係,現在她的女兒不允許捐贈器官給自己的母親,如等待國民保健署安排則需等待約7年,才能得到可移植的腎臟,但醫生告知羅伯茨現在僅剩下約2年壽命,因此她希望通過22歲女兒阿里亞(Aliyah)在網站「GoFundMe」募資醫療費約8.61萬英鎊(新台幣約337萬元),並聘請一家私人醫療保健公司私下進行腎臟移植手術。

