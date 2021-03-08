武漢肺炎》英國開放探視安養院民 但不能擁抱、親吻

英國政府今日開放讓每位安養院居民可提名1人進行室內探訪，不能擁抱、親吻，但可以握手。（示意圖，法新社）

2021/03/08 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府近來逐漸放寬為防範武漢肺炎疫情（新型冠狀病毒病，COVID-19）所採取的種種封城措施，今日也開放讓每位安養院居民可提1人進行室內探訪，與原先開放的其他探訪方式並行實施，下月則會公布是否將入內探訪名額增為2人。

據英國《天空新聞台》（Sky News）報導，英國政府今日開放安養院居民可以接受室內探訪，每名院民可開放一位家屬或朋友到室內探訪，訪客入內探訪前須先篩檢新冠病毒，探訪時也必須穿戴個人防護裝備，與院民的肢體接觸必須降至最低，不能擁抱、親吻，但可握手。

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按照英國政府公布的安養院探視守則，安養院居民和探視者無須接種武漢肺炎疫苗才能進行室內探訪，而室外探訪、隔窗探訪、安養院外會客室探訪等措施也應照常實行，使安養院居民可以與其他親友見面。若安養院當地有爆發武漢肺炎感染案例，安養院將不開放探訪，除了臨近生命終點，或須有人照護起居的安養院居民。

據英國最新公衛數據，截至上月28日，全英國安養院共通報了230起呼吸道疾病感染事件，其中有167起至少涉及了一例武漢肺炎確診病例。英國政府會在下個月12日決定是否要將室內探訪名額增至2人。

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