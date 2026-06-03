中國兒童節驚魂！機器人武術表演「飛踢」 男童蜷縮倒地畫面曝光

中國新疆一台機器人在表演時踢中孩童腹部，導致對方當場痛苦蜷縮甚至倒地。（本報合成，擷取自微博）

中國6月1日兒童節當天，新疆烏魯木齊1處植物園的機器人在進行武術表演時，突然一記飛踢直接踢中在旁觀看的小男孩，導致男童當場痛苦摀著肚子蜷縮倒地。現場畫面顯示，表演區域並未拉起警戒線，也沒有專人維護秩序，引發輿論關注。

綜合中媒報導，事故發生在兒童節當天，該機器人正由園區負責人進行操控，在進行飛踢動作時意外踢中1名小男孩。家長發文控訴，事故發生後現場工作人員沒有任何反應，雖然事後已經報警處理完畢，但對園區負責人的態度真的不滿意。

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家長透露孩子目前幸好沒事，但再次看到當時的影片還是覺得非常心疼，並提醒大家出門千萬別讓小朋友離機器人太近。

畫面曝光後引發大批網友熱議與心疼，「這一腳很猛，腳尖加上金屬材質，成年人都受不了」、「這鐵疙瘩，一腳沒幾個人能受得了」、「踢到胸部人就沒了，還好是肚子部分。」、「這一下子飛踢踢得不輕，最起碼應該道歉」、「這一下踢得很重，在心臟位置，建議好好去醫院檢查一下」

不過也有人認為，「小孩子都快站中間去了」、「家長也沒盡到監護責任」、「雙方都有責任吧，孩子方主要是離太近了，沒有預判到危險。機器人方也沒有預判到危險」、「孩子確實往前湊了，但是沒有拉警戒線，怎麼判定是不是合適的位置」。

事後，該園區在社群發布影片回應，只見機器人胸前被貼上了「我錯了！都怪師傅是（張三丰）」的紙條，並在文中寫下「我就是那個不小心踢到小朋友的罪魁禍首」、「機器人武術表演全天不停，想看武術數的來！耐造的來」，再度引發兩極反應。

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